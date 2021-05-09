الأهلي يُكرم محمد شريف قبل مباراة الزمالك.. تفاصيل

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أعلن النادي الأهلي عن جائزة نسر الشهر الماضي في الفريق ، ياتي هذا قبل أقل 48 ساعة على خوض مباراة الزمالك بالقمة 122 في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز، بعد أن حقق الفريق الأحمر في اللقاء الأول على حساب الفارس الأبيض بثنائية مقابل هدف وحيد.

وفاز المهاجم محمد شريف بجائزة نسر الشهر في فريق الأهلي عن شهر أبريل الماضي ، بعد التألق الكبير من مهاجم القلعة الحمراء ، حيث أستطاع الإستمرار في المنافسة على لقب هداف الدوري المصري الممتاز برصيد 9 أهداف ، وتعد مباراة الزمالك هي الأكثر تواجدا حيث سجل مهاجم منتخب مصر هدفين خلال اللقاء.

قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن قائمة الفريق لمواجهة الزمالك والمقرر إقامتها في تمام التاسعة والنصف من مساء الأثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من الدوري المصري الممتاز على ملعب القاهرة الدولي بالقمة 122.

وتقام المباراة بين الأهلي و الزمالك بالقمة 122في تمام التاسعة و النصف من مساء الأثنين على ملعب القاهرة الدولي ، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من الدوري المصري الممتاز.

قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك في الدوري

وجاءت قائمة الفريق لمواجهة الزمالك في إطار منافسات الدوري الممتاز كالتالي:

حراسة المرمي: الشناوي - على لطفي - مصطفي شوبير .

الدفاع: محمود وحيد – أحمد رمضان بيكهام – محمود متولي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – سعد سمير – كوكا – هاني – أيمن أشرف – بدر بانون.

خط النص: أليو ديانج – عمرو السولية – محمود كهربا – وليد سليمان – حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – أكرم توفيق – طاهر محمد طاهر.

الهجوم: مروان محسن – صلاح محسن – محمد شريف – والتر بواليا.

تشكيل الأهلي و الزمالك في الدوري

من المفترض أن يدخل الأهلي مباراة الزمالك بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمود وحيد - بدر بانون - ياسر ابراهيم - محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السوليه

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشه - حسين الشحات

خط الهجوم: محمد شريف.

تعليق مثير من أليو ديانج قبل مباراة الزمالك «صورة» فيما من المقرر أن يدخل الزمالك مباراة الأهلي بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - حمزة المثلوثي.

خط وسط الملعب : أشرف بن شرقي - طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد "زيزو"- شيكابالا.

خط الهجوم : حميد أحداد.