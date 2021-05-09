نقل النواب : سنفتح ملف خروج القطار الروسى بمنطقة العياط عن القضبان

جدة - نرمين السيد - قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن اللجنة سوف تفتح خلال مناقشاتها لبيان الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات ملف خروج القطار رقم 1014 الروسى القادم من القاهرة والمتجه إلى أسوان عن القضبان عند قرية كفر بركات بمدينة العياط مساء أمس.





وأكد "عابد"، فى تصريح أدلى به منذ قليل، أن هذا الملف سيظل مفتوحاً أمام اللجنة بصفة مستمرة حتى يعرف أعضاء اللجنة وأعضاء مجلس النواب الأسباب الحقيقية التى وراء هذه الظاهرة الخطيرة، خاصة بعد أن كشف الفريق كامل الوزير أمام مجلس النواب عن قيام بعض الصبية بفك مسامير قضبان السكك الحديدية وقيامهم ببيعها، إضافة إلى نشر بعض وسائل الإعلام لفيديوهات أكدت صحة كلام وزير النقل. وكشف النائب علاء عابد، عن أنه انتقل إلى موقع الحادث النائب نادر الخبيرى عضو لجنة النقل والمواصلات بناء على تكليف من هيئة مكتب اللجنة لمعرفة أسباب الواقعة ومناقشتها أثناء انعقاد اللجنة خلال عرض النائب نادر الخبيرى للتقرير الذى قام بإعداده بشأن هذه الواقعة.

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