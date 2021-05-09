مسلسل الطاووس الحلقة 27..محاولة قتل سهر الصايغ

/630399/مسلسل-الطاووس-الحلقة-27محاولة-قتل-سهر-الصايغ

مسلسل الطاووس الحلقة 27، تناوت تغيرات جديدة في قضية أمنية التي تجسدها الفنانة سهر الصايغ، حيث تم عرض فيديو على الهواء لأبن الإعلامية ليلى نصار "رانيا محمود ياسين" والذي يعد أحد المتهمين في قضية إغتصاب أمنية وهو يتاجر في المخدرات ما يثبت براءة امنية ويؤكد على أدلاتها في التحقيقات، ويثبت التهمة على المغتصبين بأنهم من وضعوا لها المخدر في المشروب.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل الطاووس الحلقة 27، التي شهدت العديد من التفاصيل المثيرة بعد الحادث التي تعرضت له سهر الصايغ على يد أحد المغتصبين.

تفاصيل مسلسل الطاووس الحلقة 27

أعربت أمنية، عن شدة فرحتها بإقتراب ظهور برائتها واتفاق الادلة معها إلى حد ما لكمال الاسطول "جمال سليمان"، فأخبرها انه يحارب في قضيتها للإظهار برائتها والتغلب على الرأي العام، فشكرته كثيرًا قائلة لها ان اليوم يعتبر أول يوم لها تنام فيه وهي مرتاحة.

علم زين شاهين بخبر انتحار طارق المنزلاوي وشعر أنه الوحيد الذي ستقع تهمة الإغتصاب من نصيبه خاصة بعد حبس "حماد" وموت "علي" وأخيرًا انتحار "المنزلاوي" ليتبقي هو الوحيد من اصدقاءه المرتكبين جريمة الإغتصاب، فقام بتأجير سيارة وتربص لأمنية أثناء الذهاب لعملها واصطدم بها بالسيارة لتنتقل على إثرها إلى العناية المركزة.

وفي مشهد غير متوقع، ذهبت الإعلامية ليلى نصار والده طارق المنزلاوي للمستشفى للأطمئنان على حالة امنية، وتبكي وتتوسل لكمال الاسطول ان تساعدها او تنقلها في مستشفى اخرى على نفقتها، فهي تريد ان تكفر عن ذنبها بعد انتحار ابنها، ولكن اخبرها المحامي كمال ان الوقت مضى على هذا الحديث لأن امنية اصبحت بين الحياة والموت.

وانتهت أحداث مسلسل الطاووس الحلقة 27 بمشهد داخل غرفة العناية المركزة، حيث توقفت نبضات قلب أمنية، والمحامي كمال واقف أمامها يبكي ويدعي لها.