/630400/محمد-هنيدي-يفعل-هاشتاج-انقذوا-حي-الشيخ-الجراح

تضامن الفنان المصري محمد هنيدي مع الشعب الفلسطيني الشقيق وبالأخص مع سكان حي الشيخ الجراح في القدس ضد العدوان الإسرائيلي، مطالب متابعيه مساندتهم وتوصيل رسالتهم للعالم أجمع.

دوت الخليج يرصد مساندة محمد هنيدي لسكان حي الشيخ الجراح، الذي شغلت أزمتهم مع الاحتلال الإسرائيلي حيز واسع على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

محمد هنيدي يحث المصريين على التنديد بظلم الاحتلال الإسرائيلي

كتب هنيدي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مستنكرًا صمت العالم عن هذه القضية ودافعًا للمصرين لدعمهم: "وأنت قاعد دلوقتي مرتاح في بيتك افتكر ان في ناس بتتهجر وبتترمي في الشارع وبتسيب بيوتها ظلمًا وقهرًا".

وتابع: "بيسيبوا أرضهم وذكرياتهم ومستقبلهم وعالمهم.. في وقت العالم كله ساكت ومتجاهل اللي بيحصل.. لازم نقف جنبهم ونوصل صوتهم للعالم كله.. في صمت العالم سنرسل أصواتكم للعالم.. انقذواحي الشيخ الجراح".

أزمة حي الشيخ الجراح مع إسرئيل

وكان هاشتاج انقذوا حي الشيخ الجراح تصدر موقع التدوينات القصيرة تويتر، وذلك بعد الإشتباكات العنيفة بين الفلسطنين وشرطة الاحتلال الإسرائيلي على خليفة محاولات التهجير القسري للعائلات العربية من حي الشيخ جراح بالقدس.

أعمال محمد هنيدي القادمة

وعلى الصعيد الآخر، يستعد النجم محمد هنيدي لطرح فيلمه الجديد "الإنس والنمس"، ويشاركه في بطولته نخبة من النجوم منهم، منة شلبي، عمرو عبد الجليل بيومي فؤاد، صابرين، عارفة عبد الرسول، شريف دسوقي، محمود حافظ، جينا ماهر وشيكو، والعمل من تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.