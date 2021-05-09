معهد الفلك: مستبعد سقوط الصاروخ الصينى على مناطق مأهولة بالسكان بمصر

جدة - نرمين السيد - قال المعهد القومى للبحوث الفلكية، إنه فى إطار جهود الرصد والمتابعة للدخول الغير منضبط للصاروخ الصينى CZ-5B (Long March 5B) الغلاف الجوي، فمن المتوقع دخول الصاروخ الغلاف الجوى للأرض خلال الفترة من الساعة الثالثة و12 دقيقة إلى الساعة الخامسة و11 دقيقة من فجر يوم 9 مايو 2021 بتوقيت القاهرة.





وأشار معهد الفلك، إلى أن الصاروخ سيدخل فى مجال الغلاف الجوى فى نطاق المدار الموضح فى الخريطة المرفقة والذى يمر90% منه فوق المياه ابتداء من فوق شمال المحيط الأطلنطى ويمتد جنوب إسبانيا ويمر بالبحر المتوسط شمال السواحل المصرية ويمتد شرقا إلى الأردن والجزيرة العربية والمحيط الهندى وصولا للسواحل الأسترالية. وأوضح، أنه من المتوقع عند دخوله الغلاف الجوى أن يتعرض لدرجة حرارة مرتفعة نظرا للاحتكاك مع جزيئات الغلاف الجوى مما يمكن أن يتسبب فى انفجاره واحتراقه على أرتفاع من 35-45 كم فى طبقة الأستراتوسفير من الغلاف الجوى وقد يصل بعض الشظايا مختلفة الأحجام إلى سطح الأرض. وتابع أنه من المستبعد سقوط أجزاء من الصاروخ على الأراضى المصرية المأهولة بالسكان، موضحا أن الغرفة مستمرة فى أعمال الرصد والتحليل للمدار وسيتم إصدار بيانات تالية على مدار الساعات القادمة كلما توفر معلومات أو بيانات جديدة.

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