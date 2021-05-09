البحوث الفلكية : الصاروخ الصينى سقط بالمحيط الهندى فى هذا الموعد

جدة - نرمين السيد - وقال البيان، إنه فى إطار جهود الرصد والمتابعة للدخول غير المنضبط للصاروخ الصينى الغلاف الجوى، فقد أكدت البيانات أن الصاروخ قد سقط فى المحيط الهندى فى تمام الساعة الرابعة وأربعة وعشرون دقيقة صباحا بالتوقيت المحلى للقاهرة من يوم 9 مايو 2021.

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