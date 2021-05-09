مواجهات نارية.. تعرف على أهم مباريات اليوم الأحد 2021/5/9

/630398/مواجهات-نارية-تعرف-على-أهم-مباريات-اليوم-الأحد-202159
تشهد الساحة الرياضية اليوم الأحد 9/5/2021 العديد من المباريات و المواجهات النارية لعل أبرزها مباريات الدوري الإنجليزي و الإسباني لاسما لقاء ريال مدريد و إشبيليه في الليجا الإسبانية، ويستعرض دوت الخليج أهم المباريات ف مختلف البطولات.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي و القنوات الناقلة
وولفرهامبتون – برايتون في تمام الساعة 13:00 مصر، 13:00 السعودية وتبث المباراة بين الفريقين bein sport premium 1 أستون فيلا - مانشستر يونايتد في تمام الساعة 15:05 مصر، 16:05 السعودية وتبث المباراة بين الفريقين bein sport premium 1 وست هام – إيفرتون في تمام الساعة 17:30 مصر، 18:30 السعودية وتبث المباراة بين الفريقين bein sport premium 1 آرسنال - وست بروميتش في تمام الساعة 20:00 مصر، 21:00 السعودية وتبث المباراة بين الفريقين bein sport premium 2
مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
خيتافي – إيبار في تمام الساعة 14:00 مصر، 15:00 السعودية وتبث المباراة بين الفريقين beIN Sports HD 1 فالنسيا - بلد الوليد في تمام الساعة 16:15 مصر، 17:15 السعودية وتبث المباراة بين الفريقين beIN Sports HD 1 فياريال - سيلتا فيجو في تمام الساعة 18:30 مصر، 190:30 السعودية وتبث المباراة بين الفريقين beIN Sports HD 1 ريال مدريد - إشبيلية في تمام الساعة 21:00 مصر، 22:00 السعودية. وتبث المباراة بين الفريقين beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
طلائع الجيش - غزل المحلة في تمام الساعة 21:30 مصر، 22:30 السعودية وتبث المباراة بين الفريقين on time sports. المصري - مصر المقاصة في تمام الساعة 21:30 مصر، 22:30 السعودية وتبث المباراة بين الفريقين on time sports. إنبي - الاتحاد السكندري في تمام الساعة 21:30 مصر، 22:30 السعودية وتبث المباراة بين الفريقين on time sports. بيراميدز - سيراميكا كليوباترا في تمام الساعة 21:30 مصر، 22:30 السعودية وتبث المباراة بين الفريقين on time sports.
مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
جنوى – ساسوولو في تمام الساعة 12:30 مصر، 13:30 السعودية وتبث المباراة بين الفريقين beIN Sports HD 3 بارما – أتالانتا في تمام الساعة 15:00 مصر، 16:00 السعودية وتبث المباراة بين الفريقين beIN Sports HD 3 هيلاس فيرونا – تورينو في تمام الساعة 15:00 مصر، 16:00 السعودية وتبث المباراة بين الفريقين beIN Sports HD 4 بينيفينتو – كالياري في تمام الساعة 15:00 مصر، 16:00 السعودية وتبث المباراة بين الفريقين beIN Sports HD 6 روما – كروتوني في تمام الساعة 18:00 مصر، 19:00 السعودية وتبث المباراة بين الفريقين beIN Sports HD 3 يوفنتوس – ميلان في تمام الساعة 20:45 مصر، 21:45 السعودية وتبث المباراة بين الفريقين beIN Sports HD 3
مباريات الدوري الألماني و القنوات الناقلة
كولن – فرايبيورج في تمام الساعة 13:30 مصر، 14:30 السعودية Sport 2 Hungary آينتراخت فرانكفورت - مانيتس في تمام الساعة 15:30 مصر، 16:30 السعودية Sport 2 Hungary هيرتا برلين - أرمينيا بيليفيلد في تمام الساعة 18:00 مصر، 19:00 السعودية Sport 2 Hungary
مباريات الدوري الفرنسي و القنوات الناقلة
سانت إتيان – مارسيليا في تمام الساعة 13:00 مصر، 14:00 السعودية beIN Sports HD 2
ميتز - نيم 15:00 مصر، 16:00 السعودية في تمام الساعة beIN Sports HD 7
أنجيه – ديجون في تمام الساعة 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 2
ستراسبورج – مونبلييه في تمام الساعة 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 5
نيس - ستاد بريست في تمام الساعة 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium
ستاد ريمس – موناكو في تمام الساعة 17:05 مصر، 18:05 السعودية beIN Sports HD 2
رين - باريس سان جيرمان 21:00 مصر، 22:00 السعودية. beIN Sports HD 2
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواجهات نارية.. تعرف على أهم مباريات اليوم الأحد 2021/5/9 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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