مواجهات نارية.. تعرف على أهم مباريات اليوم الأحد 2021/5/9

/630398/مواجهات-نارية-تعرف-على-أهم-مباريات-اليوم-الأحد-202159

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي و القنوات الناقلة

وولفرهامبتون – برايتون في تمام الساعة 13:00 مصر، 13:00 السعودية وتبث المباراة بين الفريقين bein sport premium 1 أستون فيلا - مانشستر يونايتد في تمام الساعة 15:05 مصر، 16:05 السعودية وتبث المباراة بين الفريقين bein sport premium 1 وست هام – إيفرتون في تمام الساعة 17:30 مصر، 18:30 السعودية وتبث المباراة بين الفريقين bein sport premium 1 آرسنال - وست بروميتش في تمام الساعة 20:00 مصر، 21:00 السعودية وتبث المباراة بين الفريقين bein sport premium 2

مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

خيتافي – إيبار في تمام الساعة 14:00 مصر، 15:00 السعودية وتبث المباراة بين الفريقين beIN Sports HD 1 فالنسيا - بلد الوليد في تمام الساعة 16:15 مصر، 17:15 السعودية وتبث المباراة بين الفريقين beIN Sports HD 1 فياريال - سيلتا فيجو في تمام الساعة 18:30 مصر، 190:30 السعودية وتبث المباراة بين الفريقين beIN Sports HD 1 ريال مدريد - إشبيلية في تمام الساعة 21:00 مصر، 22:00 السعودية. وتبث المباراة بين الفريقين beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

طلائع الجيش - غزل المحلة في تمام الساعة 21:30 مصر، 22:30 السعودية وتبث المباراة بين الفريقين on time sports. المصري - مصر المقاصة في تمام الساعة 21:30 مصر، 22:30 السعودية وتبث المباراة بين الفريقين on time sports. إنبي - الاتحاد السكندري في تمام الساعة 21:30 مصر، 22:30 السعودية وتبث المباراة بين الفريقين on time sports. بيراميدز - سيراميكا كليوباترا في تمام الساعة 21:30 مصر، 22:30 السعودية وتبث المباراة بين الفريقين on time sports.

مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

جنوى – ساسوولو في تمام الساعة 12:30 مصر، 13:30 السعودية وتبث المباراة بين الفريقين beIN Sports HD 3 بارما – أتالانتا في تمام الساعة 15:00 مصر، 16:00 السعودية وتبث المباراة بين الفريقين beIN Sports HD 3 هيلاس فيرونا – تورينو في تمام الساعة 15:00 مصر، 16:00 السعودية وتبث المباراة بين الفريقين beIN Sports HD 4 بينيفينتو – كالياري في تمام الساعة 15:00 مصر، 16:00 السعودية وتبث المباراة بين الفريقين beIN Sports HD 6 روما – كروتوني في تمام الساعة 18:00 مصر، 19:00 السعودية وتبث المباراة بين الفريقين beIN Sports HD 3 يوفنتوس – ميلان في تمام الساعة 20:45 مصر، 21:45 السعودية وتبث المباراة بين الفريقين beIN Sports HD 3

مباريات الدوري الألماني و القنوات الناقلة

كولن – فرايبيورج في تمام الساعة 13:30 مصر، 14:30 السعودية Sport 2 Hungary آينتراخت فرانكفورت - مانيتس في تمام الساعة 15:30 مصر، 16:30 السعودية Sport 2 Hungary هيرتا برلين - أرمينيا بيليفيلد في تمام الساعة 18:00 مصر، 19:00 السعودية Sport 2 Hungary

مباريات الدوري الفرنسي و القنوات الناقلة

سانت إتيان – مارسيليا في تمام الساعة 13:00 مصر، 14:00 السعودية beIN Sports HD 2

ميتز - نيم 15:00 مصر، 16:00 السعودية في تمام الساعة beIN Sports HD 7

أنجيه – ديجون في تمام الساعة 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 2

ستراسبورج – مونبلييه في تمام الساعة 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 5

نيس - ستاد بريست في تمام الساعة 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium

ستاد ريمس – موناكو في تمام الساعة 17:05 مصر، 18:05 السعودية beIN Sports HD 2

رين - باريس سان جيرمان 21:00 مصر، 22:00 السعودية. beIN Sports HD 2