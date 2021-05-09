معهد البحوث الفلكية: الصاروخ الصينى سقط بالمحيط الهندى فى الرابعة و24 دقيقة...

أصدر المعهد القومى للبحوث الفلكية، بيان متابعة دخول الصاروخ الصيني الغلاف الجوي CZ-5B (Long March 5B) من غرفة عمليات المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.
وقال البيان، أنه في إطار جهود الرصد والمتابعة للدخول الغير منضبط للصاروخ الصيني CZ-5B (Long March 5B) الغلاف الجوي، فقد أكدت البيانات أن الصاروخ قد سقط في المحيط الهندى في تمام الساعة الرابعة وأربعة وعشرون دقيقه صباحا بالتوقيت المحلى للقاهرة من يوم 9 مايو 2021.
وكان المعهد القومى للبحوث الفلكية ، قد قال فى بيان سابق إنه في إطار جهود الرصد والمتابعة للدخول الغير منضبط للصاروخ الصيني CZ-5B (Long March 5B) الغلاف الجوي، فمن المتوقع دخول الصاروخ الغلاف الجوي للأرض خلال الفترة من الساعة الثالثة و12 دقيقة إلي الساعة الخامسة و11 دقيقة من فجر يوم 9 مايو 2021 بتوقيت القاهرة .
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