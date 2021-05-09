وزيرة الصحة تعلن تفاصيل تصنيع لقاح كورونا فى مصر بمؤتمر صحفى.. اليوم

تتفقد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم، خطوط إنتاج الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا) تمهيدا لتصنيع لقاح "سينوفاك" فى مصر، ويعقبه مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل عملية التصنيع .
وكان الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائى بوزارة الصحة، أكد أن الشهر المقبل ستصنع مصر أول جرعات تصل إلى 60 مليون جرعة من لقاح سينوفاك الصينى، من أجل الحصول على اللقاح بأنفسنا، موضحا أنه جرى تدشين عدد من مراكز التطعيمات العملاقة، بحيث تمكن من تطعيم عدد كبير من المواطنين في الوقت نفسه.
وأضاف رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائى بوزارة الصحة، في تصريحات لبرنامج اليوم، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن مركز التطعيمات بأرض المعارض لديه 96 عيادة وفرق طبية ويقبل عليه المواطنين من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وقدرته الاستيعابية تصل إلى 10 آلاف مواطن في اليوم.
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