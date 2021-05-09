الأرصاد: طقس اليوم.. شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلا.. والعظمى بالقاهرة 39

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد، طقس شديد الحرارة نهارا، ومعتدل ليلا على كافة الأنحاء، وهناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب الصعيد (30%) على فترات متقطعة، ونشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء.
وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.. وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية شرقية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغري
القاهرة 39 22
الإسكندرية 37 21
وادي النطرون 38 21
طنطا 38 21
شبين الكوم 39 22
دمنهور 38 21
بلطيم 35 21
مطروح 35 20
السلوم 38 19
سيوة 39 21
بورسعيد 34 21
دمياط 34 19
الزقازيق 39 21
المنصورة 39 21
الاسماعيلية 41 22
السويس 39 22
العريش 38 19
رفح 36 18
رأس سدر 38 22
نخل 38 22
نويبع 37 23
طابا 35 23
كاترين 33 24
الطور 33 22
شرم الشيخ 36 23
الغردقة 37 22
مرسى علم 34 22
الفيوم 40 22
بني سويف 40 22
المنيا 40 23
أسيوط 40 23
سوهاج 41 24
قنا 41 24
الأقصر 41 24
أسوان 42 25
إدفو 42 25
أبوسمبل 40 24
الوادى الجديد 40 22
شلاتين 33 20
أبو رماد 33 21
حلايب 31 21
رأس حدربة 31 22
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