وزير النقل يتفقد ورش جبل الزيتون بالإسكندرية ويلتقي العاملين وقائدي القطارات

1. خطة لزيادة حجم المنقول على السكك الحديدية ليصل إلى 25 مليون طن سنوياً بنسبة 5% من حجم المنقول على المستوى القومي

2. تحديث كافة المعدات بالورش واستغلال كافة المساحات بها وإنشاء ورش جديدة بها أحدث المعدات لزيادة إنتاجيتها

3. الحافز لمن يستحق ولا حافز لمن لا يعمل و الأرباح للشركات الرابحة فقط و تطبيق مبدأ الثواب والعقاب بكل حزم

قام الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بتفقد ورش جبل الزيتون بالإسكندرية (المتخصصة في إصلاح وعمرات عربات البضائع بالسكك الحديدية) امس ورافقه خلال الجولة رئيس وقيادات هيئة السكة الحديد

بدأت الجولة بعرض تقديمي عن الورشة التي تبلغ مساحتها حوالى 18 فدان ( يعادل 75600 متر مربع) بما فيها الأحواش الخارجية ويبلغ عدد العمالة الحالية حوالى 530 مهندس وفنى وعامل وادارى موزعين وحيث تقوم الورش بإجراء العمرة العمومية لجميع طرازات عربات البضاعه و إجراء جميع التعديلات لجميع طرازات عربات البضاعه وإجراء التجديدات الشامله لعربات ( الحديد – الطفلة – الفحم بنوعيه ) وكذلك إصلاح العوارض الجسيمة للعربات ثم تفقد الوزير أقسام الورشة المختلفة (البواجي - مخارط العجل - قسم رمان البلي - الصاج. - مخارط الدقي - اللحام) وشاهد مراحل اصلاح وعمرات عربات البضائع

.وأكد الوزير خلال جولته على ضرورة تحديث كافة المعدات بالورشة واستغلال كافة المساحات بها لإنشاء ورش جديدة بها أحدث المعدات

لزيادة إنتاجية الورشة بهدف وزيادة عدد العربات التي يتم إصلاحها وإجراء العمرات لها كما

لافتاً أن وزارة النقل لديها خطة لزيادة حجم المنقول على السكك الحديدية ليصل إلى 25 مليون طن سنوياً بنسبة 5% من حجم المنقول على المستوى القومي لزيادة موارد الهيئة وتخفيف الحمولات علي الطرق مضيفاً

انه تم التعاقد مع مصنع سيماف على تصنيع وتوريد عدد (140) عربة بضائع سطح للحاويات تم الإنتهاء من توريد عدد 131 عربة منها وتم التعاقد على توريد عدد 75 عربة لنقل الغلال وأخيرا تم التعاقد مع مصنع سيماف لتوريد عدد 1000 عربة بضائع أنواع مختلفة ( عدد 300 عربة كشف قلاب وهى نوعية جديدة تدخل الخدمة لأول مرة بسكك حديد مصر – 375 عربة سطح حاويات – 150 عربة صهريج – 125 عربة صندوق - 50 عربة سبنسة )

والتقى الوزير مع عمال الورشة وقائدي القطار بمنطقة الإسكندرية وتناول الإفطار معهم وخلال اللقاء أكد وزير النقل أنه تعهد عندما تولي حقيبة وزارة النقل امام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري بان تكون هيئة السكك الحديدية في طليعة الهيئات التي تخدم المواطنين وذلك بسواعد ابنائها لافتاً الى تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية لذا يجب ان يقوم كل يقوم بالمهام الموكلة إليه وان يتسم بالانضباط واليقظة التامة وان يتسابق الجميع لخدمة المواطن المصري خاصة وان الدولة قد وفرت كافة الإمكانات لمرفق السكة الحديد

مشيرا إلى أنه تم وضع خطة شاملة للنهوض بمرفق السكك الحديدية وإحداث نقلة نوعية كبيرة فى مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب من خلال تطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية الحالية التى تصل أطوال شبكتها إلى 10 آلاف كم طولي بالتوازى مع إنشاء شبكة من خطوط القطار الكهربائى السريع وربطهما معاً حيث ان خطة التطوير ترتكز علي خمسة محاور رئيسية (الوحدات المتحركة (جرارات – عربات) - البنية الأساسية ( السكة – المحطات – المزلقانات ) - وسائل السيطرة علي مسير القطارات ( كهربة الإشارات ) - تطوير الورش - تطوير العنصر البشري والارتقاء به) وأنه تم تدعيم أسطول الجر بالسكة الحديد لتدعيم قطارات الركاب والبضائع

لافتا الى ان الحافز لمن يستحق ولا حافز لمن لا يعمل وانه بزيادة إنتاجية الورش ستزداد الحوافز وان الأرباح للشركات الرابحة فقط وانه يتم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب بكل حزم مشيراً الى خطة تطوير العنصر البشري والإرتقاء به حيث تم وضع وتنفيذ خطة لإعادة تأهيل وتدريب وتثقيف وتوعية العنصر البشري الموجود والارتقاء بمستواه الفني ووضع آلية ومعايير مختلفة لاختيار العناصر الجديدة كما اشار الى اهمية لجنتي الحوافز والمشتريات واللتان تتكونان من عدد من العاملين بالورشة مؤكداً على أهمية الالتزام بمواعيد العمل الرسمية