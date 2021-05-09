/630401/تعرف-على-موعد-عودة-مصطفي-محمد-لتدريبات-جالاتا-سراي-تفاصيل

كشفت تقارير صحفية تركية عن تفاصيل إصابة مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر وفريق جالتا سراي، التي تعرض لها أمس السبت في لقاء بشكتاش بالدوري التركي.

وفاز جالتا سراي بنتيجة 3/1 على حساب بشكتاش في الجولة 40 للدوري التركي، وشارك مصطفى محمد بديلاً، ولكنه تعرض للإصابة قبل نهاية اللقاء.

وأكدت صحيفة (فاناتيك) التركية، أن مصطفى محمد تعرض لإلتواء في كاحل قدمه اليسرى وسيحصل على راحة من التدريبات اليوم الأحد وبعد غد الاثنين.

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وأشارت إلى أن مصطفى محمد سيخضع لاختبار طبي بعد غدٍ الاثنين، لحسم موقفه من اللحاق بلقاء دينزلي سبور المقرر يوم الثلاثاء المقبل بالجولة قبل الأخيرة للدوري التركي.

ويحتل بشكتاش صدارة ترتيب الدوري التركي برصيد 81 نقطة وخلفه فنربخشة في المركز الثاني برصيد 79 نقطة ثم جالطة سراي الذي يحتل المركز الثالث برصيد 78 نقطة.

ومن ناحيه اخري أشارت التقارير الصحيفة إلى أن فاتح تريم قد أبلغ الإدارة بشأن تمديد عقد إعارة جدسون فرنانديز لمدة عام واحد، بينما يرغب في تفعيل بند شراء مصطفى محمد كما، فيما طلب المدير الفنى تدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة في مركز الظهير الأيسر والظهير الأيمن ووسط المدافع وصانع ألعاب ومهاجم.

ورفع مصطفى محمد رصيده التهديفى مع جالاتا سراى إلى 7 أهداف فى جميع المسابقات بواقع 6 أهداف فى الدوري التركي بجانب هدف فى كأس تركيا.

ويستعد فريق جالاتا سراي لمباراة المقبلة أمام فريق دينزلي سبور والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف يوم الثلاثاء.

وقد شارك مهاجم المنتخب الوطني مصطفى محمد بديلا للنجم الكولومبي رادميل فالكاو في الدقيقة 63 من عمر المباراة، وبعد الدقيقة 90 تعرض مصطفى محمد لاصابة قوية خرج على اثرها من ملعب المباراة محمولا على نقالة.

سجل أهداف جالاتا سراي كل من ريان بابل ورادميل فالكاو أوردا توران في الدقائثق 11 و46 76، فيما سجل بشكتاش هدفه الوحيد عبر الجزائري رشيد غزال في الدقيقة 42.