/630402/موعد-مباراة-بيراميدز-وسيراميكا-كيلوبترا-التشكيل-المتوقع

يستعد فريق بيراميدز اليوم الاحد لمباراته أمام فريق سيراميكا كيلوبترا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ضمن فعاليات الجولة الـ 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونجح بيراميدز من تحقيق الفوز على وادي دجلة بثلاثية لهدف في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 34 نقطة ويبقى في المركز الثالث في جدول الترتيب.

بيراميدز يسعى بقيادة الأرجنتيني رودولفو أروابارينا إلى مواصلة الإنتصارات التي عادت له أمام وادي دجلة بعد أداء مميز وتحويل التأخر بهدف لفوز بالثلاثة واستمراره في المنافسة. بينما سيراميكا بقيادة ضياء السيد يخوض اللقاء باحثا عن الفوز الأول مع مدربه الجديد بعد تعادلين مع البنك الأهلي والمقاولون العرب.

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ترتيب الفريقين في الجدول : بيراميدز في المركز الثالث برصيد 34 نقطة بينما سيراميكا في المركز الثامن برصيد 27 نقطة.

تشكيل بيراميدز المتوقع:

حارس مرمي : شريف إكرامي خط الدفاع: محمد حمدي – عبد الله بكري – أحمد سامي – أحمد فتحي

خط الوسط: أحمد توفيق – نبيل عماد "دونجا

خط الوسط المهاجم: رمضان صبحي – عبد الله السعيد – إريك تراوري.

خط الهجوم: جون أنطوي

تشكيل سيراميكا المتوقع:

حراسة المرمى : عامر عامر

خط الدفاع : رجب بكار – عبد الله محمود – خالد صبحى – أحمد محسن خط الوسط : ميدو جابر – كوامي بونسو – رجب عمران

الهجوم : شادي حسين – أحمد ريان – محمد إبراهيم

الجدير بالذكر أن اخر مواجهات بيراميدز كانت امام فريق وادي دجلة والتي انتهت بنتيجة 3/1 لصالح الفريق السماوي، بينما اخر مواجهات كانت أمام الزمالك والتي انتهت بالتعادل الإيجابي1/1.