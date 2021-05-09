تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

حقق فريق ليفربول أمس السبت الفوز أمام فريق ساوثتهامبتون والتي انتهت بنتيجة 2/0، لصالح الريدز.

وسجل ساديو ماني الهدف الأول للريدز بعد تمريرة سحرية رائعة من الطرف الأيمن عن طريق محمد صلاح على رأس السنغالي سددها الأخير في الشباك، وأضاف الكانتارا الهدف الثاني لليفربول .

وشهد المباراة تألق كبير من محمد صلاح ،قبل ان يخرج من المباراة في الدقيقة 88 من أحداث الشوط الثاني، قبل أن ينتهي اللقاء بفوز الريدز بهدفين دون رد.

وإليكم ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

يتصدر هاري كين لاعب توتنهام جدول هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 21 هدف، ويأتي المحترف المصري محمد صلاح نجم ليفربول في الوصافة برصيد 20 هدف، ويحتل برونو فيرنانديش لاعب مانشستر يونايتد المركز الثالث مناصفة مع هيونج مين سون لاعب توتنهام، برصيد 16 هدف.

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وارتفع ترتيب هيونج مين سون من المركز الرابع إلى الثالث عقب تسجيله هدف توتنهام الوحيد ضد ليدز يونايتد في مباراة اليوم السبت.

ويحل دومينيك كالفيرت ليوين لاعب إيفرتون في المركز الرابع برصيد 15 هدف، ويأتي باتريك بامفورد لاعب ليدز يونايتد في المركز الخامس برصيد 14 هدف، بينما يحتل المركز السادس كل من ألكساندر لاكازيت لاعب أرسنال، وجيمي فارديبر لاعب ليستر سيتي، وأولي واتكينس لاعب أستون فيلا برصيد 13 هدف، ويأتي المركز السابع مناصفة بين إلكاي جوندوان لاعب مانشستر سييتي و كالوم ويلسون لاعب نيوكاسل، برصيد 12 هدف.

في حراسة المرمى: اليسون بيكير.

في خط الدفاع: فيليبس – أليكساندر أرنولد – ويليامز – روبيرتسون.

في خط الوسط: فابينيو – فينالدون – تيجو ألكانتارا.

في خط الهجوم: ساديو ماني – فيرمينيو – محمد صلاح.

ويجلس على دكة بدلاء ليفربول في مباراة اليوم أمام ساوثهامبتون كلا من :

تسميكاس، شاكيري، ووبدرين، نيكو ويليامز، كوميتو، أدريان، فيرمينو، تشامبرلين، جونز.

حراسة المرمى: فورستر.

خط الدفاع: ووكر، جان بيندريك، فيسترجارد، جاك ستيفينز.

خط الوسط: والكوت، جيمس وارد بريس، أرمستورنج، تيلا.

خط الهجوم: ناثان ريدموند، آدامز.

ويجلس على دكة بدلاء ساوثهامبتون:

ماكارثي، محمد سالسيو، رامزي، ألكسندر يانكيتز، موسى، إبراهيما ديالو، ميكيل، دان نلوندولو.