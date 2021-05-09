نشرة صباحك ومطرحك المرورية: زحام بالبساتين والمرج

جدة - نرمين السيد - وقال فى مداخلة لبرنامج "صباحك ومطرحك"، الذى يقدمه فادى إبراهيم وسالى سعيد، إن الحركة المرورية فى محافظات الوجه البحرى ومحافظات الوجه القبلى والطرق المؤدية إليها تعمل بشكل مرض وشكل طبيعى، باستثناء بعض المناطق بمحافظة الإسكندرية.

وأوضح أن قطاعات الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى تظهر بعض الأحجام أقل من معدلاتها، عدا مناطق الأعمال أعلى البساتين والمرج، أما بالنسبة لمحور 26 يوليو تنحصر بعض الأحجام وخصوصا فى الاتجاه القادم من أكتوبر والشيخ زايد فى طريقه إلى ميدان لبنان وخصوصا أعلى ناهية، ويفضل سلوك محور روض الفرج.

وتابع صابر: "بالنسبة لمحافظة الجيزة كل المحاور الداخلية ما زالت حتى الآن تعمل بشكل طبيعى عدا منطقة محطة مترو الجامعة القادم من أعلى كوبرى فيصل والمتجه إلى منطقة الدقى تظهر بعض الأحجام، ويفضل فى هذا التوقيت سلوك منزل أحمد عرابى، والقادم من كوبرى فيصل إلى الدقى يسلك شارع مراد".

وأضاف: "بالنسبة للحركة المرورية داخل القاهرة نبعد عن منطقة مطلع كوبرى مسطرد، والكبارى التى تنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة تعتبر متوسطة وتعمل بشكل مرضى طبيعى".

وأكد صابر أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات.

وأضاف أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور تكثف من تواجدها منعا لحدوث أى تكدسات.