وزيرة الهجرة تدعو المصريين بالخارج لدعم مبادرة حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - دعت نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الجاليات المصرية بالخارج للمشاركة فى مبادرة "أصلك الطيب" التى أطلقتها الوزارة من أجل المساهمة فى دعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التى تهدف الى تطوير قرى الريف المصرى ودعم الفئات الأكثر احتياجا بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية.





وقالت مكرم، بحسب بيان لوزارة الهجرة اليوم الأحد، إن دعوتى لمساهمة المصريين بالخارج فى مبادرة (حياة كريمة) تأتى انطلاقا من دورهم الوطنى المشهود به فى مختلف المواقف"، مؤكدة أن إسهامات المصريين بالخارج تصل إلى مستحقيها من الفئات المختلفة وخاصة التى تضررت من تداعيات وباء كورونا المستجد وتبعاته الاقتصادية.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن مبادرة "حياة كريمة" ما زالت تستقبل مشاركات المصريين بالخارج، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر، وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان حياة كريمة لتلك الفئات وتحسين ظروف معيشتهم.

وتابعت الوزيرة أن تلك المشاركات تسهم فى بناء حياة كريمة بالفعل للفئات المختلفة من المستحقين فى القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، والتى هى ضمن القرى المستهدفة للتطوير فى مبادرة "حياة كريمة"، لرفع مستوى المعيشة لأهالى هذه القرى بما يتناسب مع مفهوم القرى المستدامة.

وثمنت تضافر جهود الدولة مع خبرات مؤسسات المجتمع المدنى ودعم المجتمعات المحلية فى إحداث التحسن النوعى فى معيشة المواطنين المستهدفين ومجتمعاتهم على حد سواء، وتعزيز الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين، فى إطار استراتيجية بناء الإنسان المصرى التى تنفذها الدولة المصرية فى ظل قيادة سياسية حكيمة.

وأطلقت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى بداية العام 2019، لتطوير قرى الريف المصرى وتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير كافة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية لهم.

ويمكن للمصريين بالخارج الراغبين فى التبرع "أونلاين" على الموقع الإلكترونى التالى: www.hayakarima.com، أو على حساب مؤسسة حياة كريمة فى البنوك الآتية: البنك الأهلى الكويتى حساب رقم 7161686، بنك مصر حساب رقم 1160199000000795، البنك الأهلى المصرى حساب رقم 1003071263956001012، البنك العربى الإفريقى الدولى حساب رقم 11045339، بنك أبوظبى التجارى حساب رقم 1127452810010101، البنك التجارى الدولى حساب رقم 100047170758، بنك الإسكندرية حساب رقم 105082011001، ويمكن مشاهدة فيديو دعائى عن المبادرة على الرابط التالى:https://fb.watch/5mHNHvhsoK/.