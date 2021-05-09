التعليم العالى: نهدف لرفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدماً من الدكتور هشام فاروق، مساعد الوزير للتحول الرقمى والمدير التنفيذى لوحدة مشروعات تطوير التعليم العالى، بشأن قيام وحدة القياس والتقويم بوحدة مشروعات تطوير التعليم العالى بالتعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات، لوضع خطة تدريب مكثفة لأعضاء هيئة التدريس بكليات الطب بالجامعات المصرية ضمن المنظومة القومية للاختبارات الإلكترونية بالجامعات المصرية.





وأشار التقرير إلى أن الخطة تهدف لرفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية فى إعداد المفردة الاختبارية حسب المنظومة الإلكترونية لبنوك الأسئلة المُعدة لها بجانب التدريب على كيفية التعامل فى تطبيق برنامج الاختبارات الإلكترونية وبنوك الأسئلة التى تم التعاقد عليها مع الشركات المتخصصة لتعميمه بجميع الجامعات.

وأكد التقرير أن خطة التدريب تأتى تنفيذًا لاستراتيجية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى تطبيق المنظومة القومية للاختبارات الإلكترونية بالجامعات المصرية، وأن خطة التدريب بدأ تنفيذها فى 24 أبريل 2021 وتستمر حتى 30 مايو 2021 وتستهدف تدريب ما يقرب من 7.500 عضو هيئة تدريس بكليات القطاع الطبى، وتحتوى على ما يقرب من 130 برنامجًا تدريبيًا متخصصًا فى آلية تطبيق أنظمة الاختبارات الإلكترونية.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة سحر أمين، مدير مركز القياس والتقويم بوحدة مشروعات تطوير التعليم العالى، على أن خطة التدريب تتم على مرحلتين ركزت فيها المرحلة الأولى على عرض ومناقشة المادة العلمية من خلال فيديوهات تم إعدادها خصيصًا لمحتوى البرنامج التدريبى الذى أعده أساتذة الطب والقياس والتقويم، بينما تتم المرحلة الثانية من التدريب لمدة يومين الأول بنظام الأونلاين لتطبيق ومناقشة وصياغة المفردات وجداول المواصفات والتى أعدها المتدربون مسبقًا وإجراء إختبار تحصيلى لما تم التدريب عليه ويحتوى اليوم التدريبى الثانى على تعريف السادة المتدربين ببرنامج بنوك الأسئلة والاختبارات الإلكترونية، ويتم فى كل يوم تدريب إنجاز 12 برنامج أونلاين بواقع 500 متدرب فى اليوم تقريبًا.

ولفت التقرير بأن الخطة تم إعدادها من خلال مركز القياس والتقويم بالوزارة والذى يستعين بما يزيد على 45 مدربًا متخصصًا فى مجال الاختبارات الإلكترونية، كما يشارك فى التنسيق لعقد هذه الدورات مدراء القياس والتقويم بالجامعات المصرية بدعم كامل من رؤساء الجامعات إلى جانب الدور الذى يقوم به خبراء المركز من تنسيق ومتابعة تنفيذ التدريب وتذليل أى صعوبات تواجه المدربين أو المتدربين إلى جانب إعداد قوائم الحضور ومتابعة نتائج الإختبار التحصيلى وإعداد الإحصائيات وإصدار الشهادات.

ونوه التقرير إلى أنه من المتوقع قياس مردود هذه الخطة من خلال تطبيق الاختبارات الإلكترونية فى نهاية الفصل الدراسى الثانى وكذلك إعداد بنوك الأسئلة للقطاع الطبى كمرحلة أولى بما يحقق العدالة والشفافية فى تقييم الطلاب.