صور.. وزير الأوقاف: الدعوة الإلكترونية هدفنا الاستراتيجى فى المرحلة الراهنة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد مختار جمعة، أن أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر صرح متفرد فى مجاله، مشيدًا بالمستوى الذى وصل إليه أئمة وواعظات الأوقاف.





وأوضح جمعة، أن الدعوة عبر الفضاء الإلكترونى هى هدف استراتيجى للأوقاف فى المرحلة الراهنة، لنشر صحيح الإسلام والفكر الوسطى المستنير، وسحب البساط من مواقع الجماعات المتطرفة والمتشددة ومواجهة الكتائب الإلكترونية بالحجة والبرهان. وخلال اللقاء كرم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف 54 إمامًا وواعظة هم خريجو الدفعة الثانية من الأكاديمية.

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