أجهزة وزارة الرى تقوم بإزالة تعدي جسيم على نهر النيل بمحافظة البحيرة

- رصد ووأد إحدى المخالفات بالبر الغربى لنهر النيل بالقاهرة الكبرى وإلزام المخالف بإعادة الشئ لأصله على نفقته في حينه

- التصدى لكافة أشكال التعديات على المجارى المائية لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية

- إزالة أكثر من ٦١ الف حالة تعدى على نهر النيل تحت مظلة "حملة إنقاذ النيل"

في ضوء توجيهات السيد الدكتور/ محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى بالتعامل الحاسم مع أي تعديات على نهر النيل واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالتها .. وفي اطار المتابعه المستمره للتعديات علي نهر النيل .. فقد قامت أجهزة الوزارة مساء يوم السبت ٨ مايو ٢٠٢١ بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة تعدي جسيم لأحد أصحاب مصانع الطوب على مجرى نهر النيل بمدينة المحمودية بمحافظة البحيرة، ويتمثل هذا التعدي في مخالفات ردم ومخالفات مبانى وعمل مفارش للطوب وإستغلال المساحات المتعدي عليها في خدمه المصنع ، وقد سبق إحاله تلك المخالفات للنيابة العسكرية في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء بارسال كافه المخالفين الي النيابات العسكرية.

وفي اطار العمل على رصد ووأد المخالفات في مهدها .. فقد رصدت أجهزة الوزارة صباح يوم السبت ٨ مايو ٢٠٢١ حالة تعدى يتم البدء في تنفيذها بالبر الغربى لنهر النيل بمرسي إحدى العائمات السكنية بإمبابة عبارة عن تشوينات وحفر بالمرسي تمهيداً لصب حوائط ساندة بالمرسي ، وعليه تم الانتقال بصحبة شرطة المسطحات وضبط المخالف والتنبيه عليه بازالة التشوينات ورد الشىء لأصله فوراً ، وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وصرح الدكتور/ عبد العاطي أن اجهزه الوزارة ماضيه بعزم لا يلين في التصدي لكافه أشكال التعديات على نهر النيل ، موضحاً أن الإجراءات الفورية والصارمة الذي تتخذها أجهزة الوزارة هي رساله لكل من تسول له نفسه القيام بأي مخالفه على نهر النيل.

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى أطلقت "حملة إنقاذ النيل" والتي تستهدف مواجهة وإزالة كافة أشكال التعديات على نهر النيل بإعتباره المصدر الرئيسي للمياه في مصر ، وأن أي تعدي على نهر النيل يؤثر سلباً على توصيل المياه لملايين المواطنين ، وقد بلغ إجمالى المخالفات التى تمت إزالتها على نهر النيل حتى الآن عدد ٦١٦٥٩ إزالة تحت مظلة "حملة إنقاذ النيل".

كما أطلقت وزارة الموارد المائية والرى سلسلة من حملات إزالة التعديات على النيل آخرها الموجه رقم ١٧ والتي بدأت في ٢٠٢١/٣/٢٠ والجارى تنفيذ المرحله الثانية منها الآن ، حيث سجلت الموجه حتي الآن إزالة ٤٠٤٢ مخالفة تم خلالها إسترداد مسطح اجمالي قدره ٥٩٠٠٣١ متر مربع ، وقد تنوعت تلك الإزالات ما بين مبانى بالخرسانة وبالطوب الأبيض وأسوار وعشش وأعمال ردم وخلافه.

هذا وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها التصدى لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المجارى المائية من التعديات والتلوث ، وذلك لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.