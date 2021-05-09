مستشار الرئيس للصحة: حالات كورونا بمصر لم تسجل حتى الآن أي أعراض...

قال د. محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحة، إن أغلب الحالات التي يتم تطعيمها وتحصينها بلقاح كورونا في مصر، لم تسجل حتى الآن أي أعراض شديدة، ولكن ينشر عالميا باحتمالية وجود بعض الأثار الجانبية لبعض أنواع اللقاحات، وعلى هذا الأساس توجد استمارة تسجل عند التطعيم تشمل جميع بيانات الشخص الذي يحصل على اللقاح لمتابعته.

وأضاف عوض تاج الدين، عبر مكالمة هاتفية في برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أنه تم متابعة العديد من الحالات، وتبين حدوث أعراض تقتصر على ألم في مكان الحقن، واحمرار وأعراض تشبه أعراض البرد، مؤكدا أن عدد من تلقوا اللقاح في مصر، تجاوز مليون شخص ولم يصابوا بأي أعراض خطيرة.

وأشار "تاج الدين"، إلى أنه يوجد أيضا خطة مع الاتحاد الافريقي لتوفير اللقاحات في دول القارة ومن ضمنها مصر.

وأكد، أن الهدف هو تطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين، وخاصة أنه يوجد ميزة سنية في المواطن المصري، حيث أنه يوجد عدد ضخم من الأعمار أقل من 18 أو 40 عاما، كما أن يوجد الفئات لها أولوية في تناول اللقاح وهم الفئات الأكبر سنا وأكثر عرضة للأمراض المزمنة.

وأوضح أنه تم الإعلان عن مراكز تلقي اللقاح إعلاميا عن طريق وزارة الصحة، بجميع المحافظات، كما أنه يوجد مركز للتطعيم في أرض المعارض يستقبل 10000 شخص، مؤكدًا أن الإجازات لن تكون عائقا لاستمرار عملية التطعيم.