قبل القمة.."ثلاثي الزمالك " صداع في رأس موسيماني

/630404/قبل-القمةثلاثي-الزمالك--صداع-في-رأس-موسيماني

يستعد النادى الأهلى بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيمانى، لمواجهة نظيره التقليدى نادى الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون في القمة رقم 122 من منافسات الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها مساء غد الإثنين .

يوجد 3 عناصر في صفوف القلعة البيضاء يمثلون قلقاً لدى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى على النحو التالى : "الأباتشي" شيكابالا يمتلك شيكابالا قدم يسري من ذهب تجعله محل قلق لدى الجاهز الفنى للنادى الأهلى، والحرص من أهدافه المفاجأة والتى هزت شباك الشناوى في نهائي القرن، وأيضا شباك على لطفي 18 إبريل الماضي في الدورى والتى انتهت بفوز الشياطين الحمر بهدفين مقابل هدف الفهد الأسمر .

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أشرف بن شرقي يعتبر بن شرقي من العناصر المميزه والمهمة داخل صفوف القلعة الحمراء ، فهو يتمتع بسرعة ومهارة تُقلق موسيمانى، كما أنه يعتبر هداف الدورى حتى الأن ، حيث سجل 10 أهداف وتمكن من صناعة 3 أهداف .

فرجانى ساسي يأتى في المركز الثالث التونسي فرجانى ساسي ، فهو يتحكم بشكل كبير في شكل الزمالك في المباراة ، فهو المحرك لصفوف القلعة البيضاء، ويتميز بإتقانه لبناء الهجمات ، وإستغلال ثغرات المارد الأحمر .

قائمة الزمالك لمباراة القمة أمام الأهلي:

وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي كالتالي : حراسة المرمى: محمود جنش - محمد عواد - أحمد نادر السيد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود الونش - محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم إمام - محمد عبد السلام – أحمد فتوح - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبد الرازق شيكابالا - أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي - يوسف أوباما – إسلام جابر – محمد أشرف روقا – محمود عبد العزيز .

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - أسامة فيصل – حميد أحداد – مروان حمدي .

وجاءت قائمة الفريق لمواجهة الزمالك في إطار منافسات الدوري الممتاز كالتالي:

حراسة المرمي: الشناوي - على لطفي - مصطفي شوبير .

الدفاع: محمود وحيد – أحمد رمضان بيكهام – محمود متولي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – سعد سمير – كوكا – هاني – أيمن أشرف – بدر بانون.

خط النص: أليو ديانج – عمرو السولية – محمود كهربا – وليد سليمان – حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – أكرم توفيق – طاهر محمد طاهر.

الهجوم: مروان محسن – صلاح محسن – محمد شريف – والتر بواليا.