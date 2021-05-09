/630405/عاجل-المحكمة-الرياضية-تعدل-موعد-جلسة-الزمالك-ضد-كهربا
عدلت المحكمة الدولية الرياضية، موعد جلسة الإستماع لنادى الزمالك ضد لاعب النادى الأهلى الحالى محمود عبد المنعم كهربا إلى يوم 31 مايو بدلاً من 20 في نفس الشهر .
قَدم الطرفان في الأيام الماضيه المستندات والدوافع الخاصة بكل طرف ، قبل جلسة الإستماع التى تعقد بالفيديو كونفرانس نهاية شهر مايو .
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وجاء بسبب الضقية هي أن رفض جناح النادى الأهلى أثناء تواجده في نادى الزمالك العوده لتدريبات الأبيض والإنضمام لمعسكر الفريق في قبرص ، وذلك بحجةً عدم تنفيذ الأبيض وعده مع اللاعب وزيادة عقده . وإنتقل اللاعب دون رغبة الزمالك الى أفيش البرتغالي ، وإستخرج بطاقة لعب دولية مؤقتة ، وشارك كهربا مع الفريق البرتغالي في خمس مباريات وإستطاع أن يسجل هدفا وحيداً ، بعدها إنضم اللاعب إى النادى الأهلى .
وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي كالتالي : حراسة المرمى: محمود جنش - محمد عواد - أحمد نادر السيد.
خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود الونش - محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم إمام - محمد عبد السلام – أحمد فتوح - محمد عبد الشافي.
خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبد الرازق شيكابالا - أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي - يوسف أوباما – إسلام جابر – محمد أشرف روقا – محمود عبد العزيز .
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - أسامة فيصل – حميد أحداد – مروان حمدي .
وجاءت قائمة الفريق لمواجهة الزمالك في إطار منافسات الدوري الممتاز كالتالي:
حراسة المرمي: الشناوي - على لطفي - مصطفي شوبير .
الدفاع: محمود وحيد – أحمد رمضان بيكهام – محمود متولي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – سعد سمير – كوكا – هاني – أيمن أشرف – بدر بانون.
خط النص: أليو ديانج – عمرو السولية – محمود كهربا – وليد سليمان – حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – أكرم توفيق – طاهر محمد طاهر.
الهجوم: مروان محسن – صلاح محسن – محمد شريف – والتر بواليا.
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