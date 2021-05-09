هل يلمح لاقتراب الرحيل؟ راموس يهنئ نيماربتجديد عقدة مع باريس سان جيرمان

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فيما مازل ملف تجديد عقد راموس قائد الملكي معلق حتي الآن، داخل ريال مدريد بسبب تمسكه بطلباته من أجل تجديد عقده الذى ينتهي يونيو المقبل.

أبدي سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، إعجابه الشديد بتجديد عقد البرازيلي نيمار مع باريس سان جيرمان حتي يونيو 2025، حيث نشر الأخير صوراً له عبر حسابه الرسمي "إنستجرام"، وكتب عليها "القصة مستمرة"، ليرد راموس بتصفيق في إشارة لإقترابه للإنضضمام لفوف الفريق، ومن ناحيه اخري تابع راموس عدد كبير من لاعبين الفريق الفرنسي عبر حسابة الشخصي مما تشير جميع التقارير عن إقتراب الاسباني إلي إنضمامه للفريق.

أعلن نادي ريال مدريد إصابة قائد الفريق سيرخيو راموس في عضلات فخذه الأيسر وتأكد غيابه عن مباراة إشبيلية، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً اليوم الاحد.

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وأكد النادي في بيان رسمي، إصابة صاحب الـ 35 عام بالتهاب في وتر العضلة الغشائية للساق اليسرى ولم يحدد بعد مدة غيابه.

صاحب الـ 35 عام عاد للمشاركة مع النادي الملكي بعد غياب أشهر للإصابات العضلية بجانب الإصابة بفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة.

اموس شارك في مباراة تشيلسي الإنجليزي بأكملها والذي ودع فيها الميرنجي دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة بهدفين في إياب نصف النهائي.

لكن تغيب اللاعب مران الفريق الجماعي الصباحي، استعدادًا لمواجهة إشبيلية غداً الأحد في الجولة الـ 35 من الليجا

يستضيف ريال مدريد على ملعبه ألفريدو دي ستيفانو نظيره إشبيلية، في قمة هامة تجمع بينهما لحساب الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني.

إشبيلية كان منافسًا على درع الدوري الإسباني حتى الجولة الماضية، عندما هُزِم من أتلتيك بيلباو بهدف نظيف وتبددت أحلامه، وإن كان لا يزال رقميًا في الصراع.

أما ريال مدريد فيجابه فترة صعبة بعد الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والانتقادات اللاذعة التي يتعرض لها الفريق، لذلك فلا بديل عن الفوز أمام النادي الأندلسي لمصالحة الجماهير.

يشار إلى أن ريال مدريد يأتي ثانيًا بالتساوي مع برشلونة بـ74 نقطة لكليهما وبفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد المتصدر، فيما يأتي إشبيلية رابعًا برصيد 70 نقطة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمباراة اليوم:

في حراسة المرمي: تيبو كورتوا فيرلاند ميندي - سيرخيو راموس - إيدير ميليتاو - ناتشو لوكا مودريتش - كاسيميرو - توني كروس فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو.

الجدير بالذكر أن اخر مواجهات ريال مدريد كانت أمام فريق تشيلسي والتي انتهت بفوز الفريق الأزرق بنتيجة 2/0 في دوري ابطال أوروبا.