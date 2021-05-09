صور.. الأقمار الصناعية تشير لأجواء شديدة الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية

جدة - نرمين السيد - وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور للأقمار الصناعية، تشير لأجواء شديدة الحرارة على القاهرة وجنوب البلاد، حيث سجلت درجة الحرارة الآن على القاهرة 39 درجة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اتجاه الرياح جنوبية غربية وتنخفض الرؤية الأفقية إلى 3000 متر، كما تشير صور الأقمار الصناعية إلى ظهور سحب متوسطة وعالية على شمال البلاد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 37 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة.