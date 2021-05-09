11 خبيرا دوليا.. ورشة عمل عن المتاحف بالجامعة المصرية اليابانية

وقالت الدكتورة منى جمال الدين، عميد كلية هندسة مصادر الطاقة والبيئة والكيمياء ورئيس لجنة التنمية المستدامة بالجامعة، إن الورشة حاضر فيها 11 خبيرا على مستوى العالم من أوغندا ومالى والسودان ومصر واليابان.
ولفتت إلى أن فاعليات ورشة العمل تضمنت عرض نبذة عن دور الجامعة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع الدكتور غيث فريز، مدير مكتب اليونيسكو الإقليمى للعلوم فى الدول العربية.
وأضافت جمال الدين، أن محاور الورشة تركزت فى التدريب على الإسهامات الاجتماعية الاقتصادية والبيئية للتراث والمتاحف، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى طرق القياس الكمى والكيفى، لدمج الثقافة مع خطط التنمية المستدامة على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
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