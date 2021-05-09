القوى العاملة: تحصيل 87 ألف جنيه مستحقات مصرى بالرياض

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، فى الحصول على مستحقات مواطن مصرى، بلغت 20 ألف و 865 ريالًا سعوديًّا، أى ما يعادل 87 ألفا و633 جنيّهًا.





وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات المواطن"عبد العظيم. ع .ع.أ"، عامل زراعى بشركة محدودة للزراعة والمقاولات، فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول. وبمتابعة هذه الشكاوى مع الملحق العمالى أحمد رجائى، رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، أكد أن المكتب قام بالتواصل مع مدير الموارد البشرية بالشركة لحل مشكلة العامل وديًّا، واستجابت الشركة بالفعل وقامت بتسوية مستحقات المواطن وحصل على إجمالى مستحقاته البالغة 20 ألف و865 ريالًا وحرر المواطن مخالصة نهائية للشركة بالحصول على مستحقاته، وتم استخراج تأشيرة خروج نهائى وغادر المملكة. وقدم المواطن المصرى الشكر لوزير القوى العاملة محمد سعفان على الاستجابة السريعة من قبل مكتب التمثيل العمالى بالرياض على رعايته للعاملين المصريين داخل مصر وخارجها.

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