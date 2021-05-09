منح لـ 58 طالبا من 11 دولة أفريقية بالجامعة المصرية اليابانية ببرج العرب

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور أحمد الجوهرى، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب، اليوم الأحد، عن قبول 58 طالبًا من 11 دولة أفريقية هذا العام، للحصول على منح بالدراسات العليا بعد اجتيازهم الاختبارات والمقابلات الشخصية.





ولفت الجوهرى، إلى أن هذه المنح تمول من قبل حكومتى مصر واليابان، إذ تتكفل الأولى بمصاريف الإعاشة والإقامة داخل مصر، والثانية بالمصاريف الدراسية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور سوزوكى ماساكى، النائب الأول لرئيس الجامعة المصرية اليابانية للشئون الإقليمية والدولية، أن 3674 طالبًا من 34 دولة افريقية تقدموا بطلب للحصول على منح E-JUST من خلال الموقع الرسمى للجامعة.

وتابع، ماساكي، أن 450 طالبًا منهم أكملوا أوراقهم وتم قبول 58 منهم بعد إجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية وهم من دول "نيجيريا، غانا، أوغندا، جنوب السودان، كينيا، تنزانيا، الكاميرون، مالاوى، رواندا، زامبيا، زيمبابوى".

وأوضح أن المنح تتضمن أحدث التخصصات فى الإلكترونيات والاتصالات وهندسة الطاقة الكهربائية وهندسة علوم الكمبيوتر، والميكاترونكس والروبوتات، والهندسة الصناعية وإدارة النظم، وعلوم وهندسة المواد، وبيئة الفضاء وغيرها.

كانت الجامعة المصرية اليابانية ببرج العرب خصصت منح للأشقاء فى إفريقيا بهدف إعداد الكوادر الإفريقية، وصقل خبراتهم فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمى، للمساهمة فى دعم التنمية بأفريقيا.

ويبلغ إجمالى عدد هذه المنح 150 منحة توزع على ثلاث سنوات بواقع 50 منحة للطلاب من الدول الإفريقية المختلفة سنويًا، ولمدة ثلاث سنوات متتابعة، لدعم التنمية فى القارة السمراء.