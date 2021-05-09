ولفت الجوهرى، إلى أن هذه المنح تمول من قبل حكومتى مصر واليابان، إذ تتكفل الأولى بمصاريف الإعاشة والإقامة داخل مصر، والثانية بالمصاريف الدراسية.
ومن جانبه، أوضح الدكتور سوزوكى ماساكى، النائب الأول لرئيس الجامعة المصرية اليابانية للشئون الإقليمية والدولية، أن 3674 طالبًا من 34 دولة افريقية تقدموا بطلب للحصول على منح E-JUST من خلال الموقع الرسمى للجامعة.
وتابع، ماساكي، أن 450 طالبًا منهم أكملوا أوراقهم وتم قبول 58 منهم بعد إجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية وهم من دول "نيجيريا، غانا، أوغندا، جنوب السودان، كينيا، تنزانيا، الكاميرون، مالاوى، رواندا، زامبيا، زيمبابوى".
وأوضح أن المنح تتضمن أحدث التخصصات فى الإلكترونيات والاتصالات وهندسة الطاقة الكهربائية وهندسة علوم الكمبيوتر، والميكاترونكس والروبوتات، والهندسة الصناعية وإدارة النظم، وعلوم وهندسة المواد، وبيئة الفضاء وغيرها.
كانت الجامعة المصرية اليابانية ببرج العرب خصصت منح للأشقاء فى إفريقيا بهدف إعداد الكوادر الإفريقية، وصقل خبراتهم فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمى، للمساهمة فى دعم التنمية بأفريقيا.
ويبلغ إجمالى عدد هذه المنح 150 منحة توزع على ثلاث سنوات بواقع 50 منحة للطلاب من الدول الإفريقية المختلفة سنويًا، ولمدة ثلاث سنوات متتابعة، لدعم التنمية فى القارة السمراء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منح لـ 58 طالبا من 11 دولة أفريقية بالجامعة المصرية اليابانية ببرج العرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.