التايمز يضع الجامعة اليابانية بالمركز 58 عالميًا فى الطاقة النظيفة

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور أحمد الجوهرى، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب، عن إدراج الجامعة فى المركز الـ 85 عالميا والثاني محليا فى تصنيف التايمز البريطانى، تحديدا فى الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة، والذى يتضمن توفير الطاقة النظيفة بأسعار معقولة.





ومن جانبها، أوضحت الدكتورة منى جمال الدين، عميد كلية هندسة مصادر الطاقة والبيئة والكيمياء، إن لجنة التنمية المستدامة بالجامعة أعدت ملف التنمية المستدامة الخاص بالجامعة لعام 2021، والذى يضم 10 أهداف من إجمالى 17 هدفا من أهداف التنمية المستدامة التى تسعى الجامعة اليابانية لتحقيقها. ولفتت إلى أن الجامعة المصرية اليابانية حققت موقعا متميزا فى أربعة أهداف ضمن التصنيف وهى الهدف رقم 6 "المياه النظيفة والنظافة الصحية"، والهدف رقم 17 "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، والهدف رقم 13 "العمل المناخى"، الهدف رقم 7 "طاقة نظيفة وبأسعار معقولة". وأضافت جمال الدين، أن الجامعة حصلت فى الهدف السابع على المركز رقم 85 على مستوى العالم والمركز الثانى على مستوى الجامعات المصرية، بينما حصلت الجامعة فى كافة الأهداف على ترتيب 401-600 عالمياً بين 1115 جامعة مشاركة على مستوى العالم.

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