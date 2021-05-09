بروتوكول تعاون بين صناع الخير وروتارى قصر النيل لإعادة إعمار منازل القرى

جدة - نرمين السيد - وقعت مؤسسة صناع الخير للتنمية ونادى روتارى قصر النيل بروتوكول تعاون بهدف إعادة إعمار المنازل المتهالكة بالقرى الأشد احتياجا، ضمن جهود المؤسستين لتطوير الريف المصرى استجابة لتوجيهات ومبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية فى الارتقاء بالأسر غير القادرة بمصر.





وقع بروتوكول التعاون عن صناع الخير هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى، وعن نادى روتارى قصر النيل إنجى شلبى، رئيس النادى، بحضور الدكتورة رانيا علوان، عضو مجلس أمناء صناع الخير.

وفى كلمته خلال احتفالية توقيع البروتوكول، رحب هانى عبد الفتاح، بالتعاون مع نادى روتارى قصر النيل، موضحاً أن توقيع البروتوكول يأتى ضمن خطط عمل صناع الخير فى التعاون مع كافة الجهات والمؤسسات سعياً لخلق حياة كريمة للأسر الأشد احتياجا فى القرى الأكثر فقراً، وأن صناع الخير وروتارى قصر النيل ووفقاً لبروتوكول التعاون سوف يبدأن جهودهما المشتركة فى إعادة إعمار المنازل المتهالكة بالقرى من محافظة الفيوم.

وأكدت إنجى شلبى، رئيس نادى روتارى قصر النيل، فى كلمتها حرص النادى على القيام بدوره المجتمعى الرائد من خلال تنفيذ عدد كبير من الأنشطة الإنسانية غير التقليدية التى تهدف إلى دعم الشرائح الأكثر احتياجاً، مضيفة أن التعاون مع صناع الخير فى إعادة إعمار المنازل المتهالكة سوف يشمل ترميم الجدران وعمل أسقف ومحارة وسيراميك أرضيات وحمام ومطبخ وسباكة كاملة وباب وشباك ودهانات للجدران فضلاً عن توصيل مياه الشرب النقية للمنازل وعمل وصلات الكهرباء.

يذكر أن صناع الخير قامت وحتى الآن بإعادة إعمار عشرات المنازل بعدد كبير من القرى المصرية الأشد احتياجا فى المحافظات المختلفة بالشراكة مع مؤسسات إقتصادية رائدة وقامت بإعادة إعمار المنازل المتهالكة بالقرى مصرية ضمن مبادرة حياة كريمة.