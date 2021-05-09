القوي العاملة تنجح في تحصيل مستحقات مصري بالرياض

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على مستحقات مواطن مصري، بلغت 20 ألف و 865 ريالا سعودياً، أي ما يعادل 87 ألفا و 633 جنيها.
وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات المواطن"عبد العظيم. ع .ع.أ" عامل زراعي بشركة محدودة للزراعة والمقاولات، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.
وبمتابعة هذه الشكاوى مع الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أكد أن المكتب قام بالتواصل مع مدير الموارد البشرية بالشركة لحل مشكلة العامل وديا ، واستجابت الشركة بالفعل وقامت بتسوية مستحقات المواطن وحصل علي إجمالي مستحقاته البالغة 20 ألف و 865 ريالا وحرر المواطن مخالصة نهائية للشركة بالحصول على مستحقاته، وتم استخراج تأشيرة خروج نهائي وغادر المملكة.
وقدم المواطن المصري الشكر لوزير القوي العاملة محمد سعفان علي الاستجابة السريعة من قبل مكتب التمثيل العمالي بالرياض على رعايته للعاملين المصريين داخل مصر وخارجها.
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