/630409/أجواء-شديدة-الحرارة-والقاهرة-تسجل-39-درجة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور للأقمار الصناعية، تشير لأجواء شديدة الحرارة علي القاهرة وجنوب البلاد.

وسجلت درجة الحرارة على القاهرة 39 درجة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اتجاه الرياح جنوبية غربية وتنخفض الرؤية الأفقية إلى 3000 متر.

ارتفاع درجات الحرارة

كما تشير صور الأقمار الصناعية إلى ظهور سحب متوسطة وعالية علي شمال البلاد.

ويشهد اليوم الأحد، ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل على كافة الأنحاء.

فرص أمطار خفيفة

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من جنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد.

وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة، وأتربة عالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء .

درجات الحرارة اليوم الأحد:

القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 22 درجة

والإسكندرية العظمى 37 والصغرى 21 درجة

ومطروح العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة

وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة

وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة

وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة.

طقس العيد:

واعتبارا من يوم الاثنين 10 مايو يحدث انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء وذلك حتى ثاني يوم العيد فلكيا 14 مايو .

- حالة الطقس الثلاثاء 11 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية احيانا على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر على فترات متقطعة 40% تقريبا

- حالة الطقس الأربعاء 12 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- حالة الطقس الخميس 13 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

- حالة الطقس الجمعة 14 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد .

وفيما يلي خريطة حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة من الأحد 9 مايو إلى الجمعة ثاني أيام العيد فلكيا والموافق 14 مايو 2021