/630416/ارتفاع-أسعار-الذهب-في-مصر-780-جنيها-للجرام-عيار-21

شهدت أسعار الذهب في مصر، ارتفاع بقيمة 16 جنيها لكل عيار من الأعيرة المختلفة المتداولة في سوق الذهب، بسبب الارتفاع الكبير بسعر المعدن الأصفر عالميًا، وذلك جراء تطورات مرتبطة بتداعيات كورونا على الأسواق.

أسعار الذهب في مصر:

بمجرد فتح التداول على المعدن الأصفر يوم الاثنين سجلت أسعار الذهب ارتفاعات بقيمة 4 جنيهات، لتصعد الأسعار في مصر إلى مستويات 780 جنيها للجرام من عيار 21.

وكان السعر العالمي للمعدن الأصفر، يسجل 1768 دولار للأونصة ثم بدأ الارتفاع من يوم الاثنين 3 مايو 2021 لمستويات 1775 دولار.

ثم ظل الذهب العالمي يتحرك في نطاق القناة السعرية بين 1777 دولار إلى 1790 دولار.

وبدأت الأسعار في التحرك نحو الصعود لمستويات 1796 دولار، ثم كسرت الأونصة حاجز الـ1800 دولار وهو حاجز المقاومة، وذلك على خلفية انخفاض عائد السندات الأمريكية وكذلك الدولار، إضافة إلى صدور تقرير عن التوظيف في القطاع الزراعى بالولايات المتحدة الأمريكية كان مخيبًا للآمال، وكشف قصور في التوظيف، مما رفع الطلب على المعدن الأصفر.

وفي السوق المحلي، أغلق الذهب على سعر 792 جنيها للجرام من عيار21، وفق إغلاق يوم الجمعة، لتستمر الأسعار المسجلة حتى صباح يوم الاثنين مع فتح التداول مجددًا على الذهب.

موجة ارتفاع في أسعار الحديد

بينما شهدت أسعار حديد التسليح والأسمنت اليوم الأحد، استقرارا فى الأسواق بعد موجة الارتفاع التي شهدتها أسعار الحديد عقب رفع المصانع أسعاره مرتين خلال شهر واحد بحسب ما أكدته الشعبة العامة لمواد البناء في اتحاد الغرف التجارية.

وأسعار الحديد وفقا للأسعار الرسمية من المصنع مضاف عليها ضريبة القيمة المضافة 14% نحو 14050 وتصل إلي 14200 جنيه للطن.

بينما يتراوح السعر للمستهلك بين 14200-14400جنيه للطن.