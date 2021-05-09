/630410/أبانوب-عزت-يتقدم-بطلب-إحاطة-لتحديد-٥-تخصصات-فقط-لـ-٥٠-من-تكليف-الاطباء

تقدم النائب أبانوب عزت عزيز عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتورة هالة ذايد وزيرة الصحة، بشأن إعلان وزارة الصحة عن تحديد ٥ تخصصات فقط ل ٥٠% من تكليف دفعة مارس ٢٠٢١ وهو ما يخل بمبدأ حرية اختيار التخصص وتكافؤ الفرص، مما يؤثر بالسلب على رغبات الاطباء وباقي التخصصات الطبية.

شروط تكليف الاطباء دفعة 2021

ولفت النائب أبانوب عزت عزيز عضو مجلس النواب، إلى أنه تم الإعلان عن الاحتياجات بنسبة لا تتوافق مع توزيع باقي التخصصات، مؤكدًا على أن هذا لاول مرة يحدث، حيث لم يتم الإعلان عن هذه الشروط لأى دفعة سابقة.

احتياجات التخصصات

وقال عضو مجلس النواب أبنوب عزت عزيز،أن تخصصات طب الأسرة والتخدير والطوارئ و نقل الدم و تنظيم الأسرة والعناية،جاءت لتشكل نسبة % 50 من الاحتياجات، في حين شكلت ال 50 % الأخرى احتياجات ما يفوق 30 تخصصا، دون مراعاه احتياجات التخصصات الأخرى أو رغبات الأطباء،وهو الأمر الذي سيترتب عليه أن نصف الدفعة البالغ عددها ٩٥٠٠ طبيب سيكونون مضطرين وبالإجبار للإختيار بين خمسة تخصصات فقط .

ووجه النائب أبانوب عزت إلى وزيرة الصحة بسؤالين:

1 - كيف ستسد الوزارة العجز الذي سيحدث في باقي التخصصات بنصف عدد الدفعه وفي ظل انتشار فيروس كورونا، واحتياج المستشفيات حاليا لجميع التخصصات؟

۲ - وكيف لدفعه واحده أن تتحمل وحدها مسؤلية وسداد العجز المتراكم مدار السنوات الماضية؟ لذا نرجو من سيادتكم سرعة التدخل وحل الأزمة بشكل عاجل، بأن يتم تعويض النقص في التخصصات بشكل تدريجي وعلى دفعات مختلفة، بدلًا من أن يتم توجيه 50 % لخمس تخصصات فقط، مرة واحده مما يظلم هذه الدفعه ظلماً شديداً.