/630411/جديد-الصاروخ-الصيني-دخل-الغلاف-الجوي-واحترق-معظمه

عاود الدخول إلى الغلاف الجوى مع احتراق معظمه.. بهذه الكلمات حاولت وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا"، طمأنة العالم حيث نشرت صورا لحطام الصاروخ الصيني "لونغ مارش".

دخل حطام المرحلة الأخيرة

وقالت الوكالة الصينية: "دخل حطام المرحلة الأخيرة من الصاروخ الصيني الحامل "لونغ مارش-5بي واي2" إلى الغلاف الجوى مجددا فى الساعة 10:24 صباح اليوم الأحد (بتوقيت بكين)، وفق ما ذكرت وكالة الفضاء المأهول الصينية.

احتراق معظم الصاروخ

وأكدت احتراق معظم الصاروخ، قائلة: "واحترقت الغالبية العظمى من الحطام أثناء إعادة الدخول، وسقطت بقية الحطام في منطقة بحرية مركزها عند التقاء خط عرض 2.65 درجة شمالا وخط طول 72.47 درجة شرقا".

وأضافت: وانطلق الصاروخ لونغ مارش-5بي واي2 حاملا وحدة تيانخه، وهى الوحدة الأولى والأساسية لبناء محطة الفضاء الصينية، من موقع ونتشانغ لإطلاق المركبات الفضائية على ساحل مقاطعة هاينان الجزرية بجنوبي الصين يوم 29 أبريل الماضي"

وأثار الصاروخ الصيني جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وتصدرت أخباره موقع البحث العالمي جوجل خلال الأيام القليلة الماضية، حيث العالم بالرعب من إمكانية سقوط الصاروخ عليه.

التدافع من أجل السماء

يقول نامراتا جوسوامي، خبير سياسة الفضاء والجغرافيا السياسية والمؤلف المشارك لكتاب "التدافع من أجل السماء"، بحسب ما ذكره موقع technologyreview، إن محطة الفضاء الجديدة هى دليل واضح على أن الصين قادرة تقنيًا على إرسال الأشخاص إلى الفضاء لفترات زمنية طويلة.

وأضاف: "الفوائد الجيوسياسية لاستضافة التجارب ورواد الفضاء هي نفسها كما هو الحال مع محطة الفضاء الدولية، لكن الصين الآن هي الممثل الرئيسي".