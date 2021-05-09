/630412/ترتيب-الدوري-الإنجليزي-قبل-مواجهات-اليوم

تشهد الساحة الرياضية اليوم الأحد 9/5/2021 العديد من المباريات و المواجهات النارية لعل أبرزها مباريات الدوري الإنجليزي.

يحتل فريق مانشستر سيتي صدارة الدوري برصيد 80 نقطة من أصل 35 مواجهة خاضها الفريق.

يقع فريق مانشستر يونايتد المركز الثاني برصيد 67 نقطة من أصل 33 مباراة خاضها الفريق.

يحتل فريق تشلسي المركز الثالث برصيد 64 نقطة من أصل 35 مباراة خاضها الفريق.

يقع فريق لسيتر سيتي المركز الرابع برصيد 63 نقطة من أصل 35 مباراة خاضها الفريق.

يحتل فريق وست هام 58 نقطة من أصل 34 مباراة خاضها الفريق.

يقع ليفربول 57 نقطة من أصل 34 مباراة خاضها الفريق.

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يحتل توتنهام 56 نقطة من أصل 35 مباراة خاضها الفريق.

يقع فريق إيفرتون 52 نقطة من أصل 33 مباراة خاضها الفريق.

يحتل فريق ليدز يونايتد 50 نقطة 35 مباراة خاضها الفريق.

يحتل فريق آرسنال 49 نقطة من أصل 34 مباراة خاضها الفريق.

يحتل فريق أستون فيلا 48 نقطة من أصل 33 مباراة خاضها الفريق.

يحتل فريق ولفرهامبتون 42 نقطة من أصل 34 مباراة خاضها الفريق.

يحتل فريق كريستال بالاس 41 نقطة من أصل 34 مباراة خاضها الفريق.

يحتل فريق نيوكاسل يونايتد 39 نقطة من أصل 35 مباراة خاضها الفريق.

يحتل فريق برايتون، 37 نقطة من أصل 34 مباراة خاضها الفريق.

يقع فريق ساوثهامبتون 37 نقطة من أصل 34 مباراة خاضها الفريق

يقع فريق بيرنلي 36 نقطة من أصل 34 مباراة خاضها الفريق.

يقع فريق فولهام 27 نقطة من أصل 34 مباراة خاضها الفريق.

يقع فريق وست بروميتش ألبيون 26 نقطة من أصل 34 مواجهة خاضها الفريق.

يقع فريق شيفيلد يونايتد 17 نقطة من أصل 35 مباراة خاضها الفريق.

حقق فريق ليفربول أمس السبت الفوز أمام فريق ساوثتهامبتون والتي انتهت بنتيجة 2/0، لصالح الريدز.

سجل ساديو ماني الهدف الأول للريدز بعد تمريرة سحرية رائعة من الطرف الأيمن عن طريق محمد صلاح على رأس السنغالي سددها الأخير في الشباك، وأضاف الكانتارا الهدف الثاني لليفربول .

وشهد المباراة تألق كبير من محمد صلاح ،قبل ان يخرج من المباراة في الدقيقة 88 من أحداث الشوط الثاني، قبل أن ينتهي اللقاء بفوز الريدز بهدفين دون رد.