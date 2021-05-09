/630414/عضو-الزمالك-لانفكر-في-وضع-حجز-أساس-لاستاد-الزمالك
تحدث إبراهيم عبدالله عضو اللجنة التفيذية في نادي الزمال، عن أن طارق حامد هو اللاعب الوحيد الذي يسجل رقمة لأنه لاعب رجل.
وقال" اللاعب الوحيد الذي اسجل رقمة علي هاتفي هو طارق حامد، وذلك لأنه رجل يعمل بأمانة وإخلاص ولم يكن له طلبات أبدا، بل على العكس يطالب بالمساواة داخل الفريق ورفع عقود اللاعبين الذين يستحقون ذلك".
ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهات اليوم
وتابع: "شيكابالا لم يتلق مقدم تعاقده مع الزمالك، وعندما اتسأئل لماذا لا يسأل عن أمواله، يقول الأهم أن يحصل الفريق على أمواله".
ووأصل: " أحمد فتوح حني الأن لم يدفع أقساط شقته ولم يتكلم لذلك أنا أحترم بشدة لاعبي الزمالك ومواقفهم".
وأستكمل حديثة: " نحن لانفكر في وضع حجز أساس لاستاد الزمالك، ولكم نريد البدء في عمليات الإنشاء".
وأختتم حدثة قائلاً " ولكن المفاجأة أن يوجد بعض من الناس داخل نادي الزمالك ضد ذلك الفكرة لإنشاء بحجة أننا لجنة مؤقتة ويجب ألا نبرم صفقات طويلة رغم أننا نبرم عقود لاعبين مثلا 3 و4 سنوات”.
فيما تترقب الجماهير المصرية مباراة القمة المقبلة التى تجمع الأهلى والزمالك فى الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري والتى تحمل رقم 122، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.
فيما يسعي الزمالك في تحقيق الفوز عوضاً عن المواجهة الأولي، ويحتل صدارة الدوري برصيد 44 نقطة من أصل 20 مباراة خاضها الفريق.
وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي كالتالي : حراسة المرمى: محمود جنش - محمد عواد - أحمد نادر السيد.
خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود الونش - محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم إمام - محمد عبد السلام – أحمد فتوح - محمد عبد الشافي.
خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبد الرازق شيكابالا - أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي - يوسف أوباما – إسلام جابر – محمد أشرف روقا – محمود عبد العزيز .
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - أسامة فيصل – حميد أحداد – مروان حمدي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عضو الزمالك: لانفكر في وضع حجز أساس لاستاد الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.