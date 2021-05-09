/630414/عضو-الزمالك-لانفكر-في-وضع-حجز-أساس-لاستاد-الزمالك

تحدث إبراهيم عبدالله عضو اللجنة التفيذية في نادي الزمال، عن أن طارق حامد هو اللاعب الوحيد الذي يسجل رقمة لأنه لاعب رجل.

وقال" اللاعب الوحيد الذي اسجل رقمة علي هاتفي هو طارق حامد، وذلك لأنه رجل يعمل بأمانة وإخلاص ولم يكن له طلبات أبدا، بل على العكس يطالب بالمساواة داخل الفريق ورفع عقود اللاعبين الذين يستحقون ذلك".

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وتابع: "شيكابالا لم يتلق مقدم تعاقده مع الزمالك، وعندما اتسأئل لماذا لا يسأل عن أمواله، يقول الأهم أن يحصل الفريق على أمواله".

ووأصل: " أحمد فتوح حني الأن لم يدفع أقساط شقته ولم يتكلم لذلك أنا أحترم بشدة لاعبي الزمالك ومواقفهم".

وأستكمل حديثة: " نحن لانفكر في وضع حجز أساس لاستاد الزمالك، ولكم نريد البدء في عمليات الإنشاء".

وأختتم حدثة قائلاً " ولكن المفاجأة أن يوجد بعض من الناس داخل نادي الزمالك ضد ذلك الفكرة لإنشاء بحجة أننا لجنة مؤقتة ويجب ألا نبرم صفقات طويلة رغم أننا نبرم عقود لاعبين مثلا 3 و4 سنوات”.

فيما تترقب الجماهير المصرية مباراة القمة المقبلة التى تجمع الأهلى والزمالك فى الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري والتى تحمل رقم 122، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

فيما يسعي الزمالك في تحقيق الفوز عوضاً عن المواجهة الأولي، ويحتل صدارة الدوري برصيد 44 نقطة من أصل 20 مباراة خاضها الفريق.

وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي كالتالي : حراسة المرمى: محمود جنش - محمد عواد - أحمد نادر السيد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود الونش - محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم إمام - محمد عبد السلام – أحمد فتوح - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبد الرازق شيكابالا - أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي - يوسف أوباما – إسلام جابر – محمد أشرف روقا – محمود عبد العزيز .

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - أسامة فيصل – حميد أحداد – مروان حمدي.