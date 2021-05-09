/630415/نهاية-الصاروخ-الصيني-تحطم-الساعة-10-وسقط-في-هذه-المنطقة

أثار الصاروخ الصيني جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وتصدرت أخباره موقع البحث العالمي جوجل خلال الأيام القليلة الماضية، حيث العالم بالرعب من إمكانية سقوط الصاروخ عليه.

وأسدل الستار على قصة الصاروخ الصيني وأعلنت النهاية، حيث عاود الدخول إلى الغلاف الجوى مع احتراق معظمه وفق ما نشرت وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا"، محاولة طمأنة العالم ونشرت صورا لحطام الصاروخ الصيني "لونغ مارش".

دخل حطام المرحلة الأخيرة

وقالت الوكالة الصينية: "دخل حطام المرحلة الأخيرة من الصاروخ الصيني الحامل "لونغ مارش-5بي واي2" إلى الغلاف الجوى مجددا فى الساعة 10:24 صباح اليوم الأحد (بتوقيت بكين)، وفق ما ذكرت وكالة الفضاء المأهول الصينية.

احتراق معظم الصاروخ

وأكدت احتراق معظم الصاروخ، قائلة: "واحترقت الغالبية العظمى من الحطام أثناء إعادة الدخول، وسقطت بقية الحطام في منطقة بحرية مركزها عند التقاء خط عرض 2.65 درجة شمالا وخط طول 72.47 درجة شرقا".

وأضافت: وانطلق الصاروخ لونغ مارش-5بي واي2 حاملا وحدة تيانخه، وهى الوحدة الأولى والأساسية لبناء محطة الفضاء الصينية، من موقع ونتشانغ لإطلاق المركبات الفضائية على ساحل مقاطعة هاينان الجزرية بجنوبي الصين يوم 29 أبريل الماضي".

التدافع من أجل السماء

يقول نامراتا جوسوامي، خبير سياسة الفضاء والجغرافيا السياسية والمؤلف المشارك لكتاب "التدافع من أجل السماء"، بحسب ما ذكره موقع technologyreview، إن محطة الفضاء الجديدة هى دليل واضح على أن الصين قادرة تقنيًا على إرسال الأشخاص إلى الفضاء لفترات زمنية طويلة.

وأضاف: "الفوائد الجيوسياسية لاستضافة التجارب ورواد الفضاء هي نفسها كما هو الحال مع محطة الفضاء الدولية، لكن الصين الآن هي الممثل الرئيسي".

مروره فوق مصر

وأعلنت صفحة الطيران المدني على موقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، مرور الصاروخ الصيني CZ-5B، فوق مصر الساعة 11:20 مساءً بتوقيت القاهرة، واستمراره لمدة 8 دقائق.

وقالت صفحة الطيران المدني، إن الصاروخ الصيني سيمر فوق مركز ديروط التابع لمحافظة أسيوط ويتجه في المرور بالجنوب الغربي وصولاً للشمال الشرقي لجنوب سيناء وجنوب فلسطين مرورًا بالأردن والعراق.

موعد سقوط الصاروخ الصيني

وأكد جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن هذا الصاروخ تم فقدان السيطرة عليه وهو في محاولة للعودة غير المنضبطة إلى الأرض بعد إطلاقه من محطة الفضاء الصينية.

وقالت وقتها إنه من غير الواضح متى وأين سيهبط الحطام، بينما تشير البيانات المتاحة من مواقع مراقبة الأجسام الفضائية احتمالية دخوله للغلاف الجوي للأرض يوم 9 مايو المقبل، وهذا ماحدث بالفعل.

الصين أطلقت أول وحدة لمحطة الفضاء الخاصة

وأوضحت الدكتورة سوزان صمويل، الأستاذ المساعد بقسم أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد، أن الصين أطلقت أول وحدة لمحطة الفضاء الخاصة بها في المدار في وقت متأخر من يوم الأربعاء الماضي 28 أبريل 2021.

و أطلق صاروخ “لونج مارش 5 بي Long March 5B” بنجاح وحدة “تيانخه Tianhe” التي تزن 22.5 طن من “وينتشانغ Wenchang” يوم الخميس بالتوقيت المحلي.

الجيش الأميركي يسرد بداية القصة

قال الجيش الأميركي إن بقايا صاروخ صيني كبير أطلق الأسبوع الماضي من المتوقع أن تعاود دخول الغلاف الجوي في نهاية هذا الأسبوع في عودة خارجة عن السيطرة ستتعقبها قيادة الفضاء الأميركية.

وانطلق صاروخ لونغ مارش 5 بي من جزيرة هاينان الصينية في 29 أبريل حاملا مركبة تيانخه، التي تحتوي على ما سيصبح أماكن معيشة ثلاثة أفراد في محطة فضاء صينية دائمة.

وكان إطلاق المركبة أول مهمة من 11 مهمة مطلوبة لإكمال المحطة.