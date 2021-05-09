/630420/أين-وقع-الصاروخ-الصيني-مشهد-الحطام-والقيادة-الأمريكية-تعلق

أسدل الستار على قصة الصاروخ الصيني وأعلنت النهاية، حيث عاود الدخول إلى الغلاف الجوى مع احتراق معظمه وفق ما نشرت وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا"، محاولة طمأنة العالم ونشرت صورا لحطام الصاروخ الصيني "لونغ مارش”.

قيادة الفضاء الأمريكية تكشف مكان وقوعه

أكدت قيادة الفضاء الأمريكية، أن بقايا الصاروخ الصينى سقطت فى المحيط الهندى.

فيما أكد التليفزيون الرسمى الصيني، أن البقايا سقطت فى المحيط الهندى، وأن الإحداثيات ترجح سقوطه بمنطقة جنوب غرب الهند وسيريلانكا.

وكانت قد قالت شبكة سكاى نيوز الإخبارية، إن الصاروخ الصينى يظهر فوق سماء لشبونة، ويمكن رؤيته بالعين المجردة، ونشرت مقطع فيديو يوضح كيف يتم تحرك الصاروخ.

جدل على السوشيال ميديا

وكان قد أثار الصاروخ الصيني جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وتصدرت أخباره موقع البحث العالمي جوجل خلال الأيام القليلة الماضية، حيث العالم بالرعب من إمكانية سقوط الصاروخ عليه.

دخل حطام المرحلة الأخيرة

وقالت الوكالة الصينية: "دخل حطام المرحلة الأخيرة من الصاروخ الصيني الحامل "لونغ مارش-5بي واي2" إلى الغلاف الجوى مجددا فى الساعة 10:24 صباح اليوم الأحد (بتوقيت بكين)، وفق ما ذكرت وكالة الفضاء المأهول الصينية.

احتراق معظم الصاروخ

وأكدت احتراق معظم الصاروخ، قائلة: "واحترقت الغالبية العظمى من الحطام أثناء إعادة الدخول، وسقطت بقية الحطام في منطقة بحرية مركزها عند التقاء خط عرض 2.65 درجة شمالا وخط طول 72.47 درجة شرقا".

وأضافت: وانطلق الصاروخ لونغ مارش-5بي واي2 حاملا وحدة تيانخه، وهى الوحدة الأولى والأساسية لبناء محطة الفضاء الصينية، من موقع ونتشانغ لإطلاق المركبات الفضائية على ساحل مقاطعة هاينان الجزرية بجنوبي الصين يوم 29 أبريل الماضي".

التدافع من أجل السماء

يقول نامراتا جوسوامي، خبير سياسة الفضاء والجغرافيا السياسية والمؤلف المشارك لكتاب "التدافع من أجل السماء"، بحسب ما ذكره موقع technologyreview، إن محطة الفضاء الجديدة هى دليل واضح على أن الصين قادرة تقنيًا على إرسال الأشخاص إلى الفضاء لفترات زمنية طويلة.

وأضاف: "الفوائد الجيوسياسية لاستضافة التجارب ورواد الفضاء هي نفسها كما هو الحال مع محطة الفضاء الدولية، لكن الصين الآن هي الممثل الرئيسي".

مروره فوق مصر

وأعلنت صفحة الطيران المدني على موقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، مرور الصاروخ الصيني CZ-5B، فوق مصر الساعة 11:20 مساءً بتوقيت القاهرة، واستمراره لمدة 8 دقائق.

وقالت صفحة الطيران المدني، إن الصاروخ الصيني سيمر فوق مركز ديروط التابع لمحافظة أسيوط ويتجه في المرور بالجنوب الغربي وصولاً للشمال الشرقي لجنوب سيناء وجنوب فلسطين مرورًا بالأردن والعراق.