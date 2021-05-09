النواب يدين اعتداءات الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين بالمسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد - وجاء فى البيان الذى أصدره المجلس: «إن مجلس النواب المعبر عن ضمير الأمة يرقب عن كثب الأحداث الدامية التى يعيشها أشقاؤنا فى فلسطين، وهى نكبة جديدة حصد فيها الاحتلال الأرواح وأصاب فيها العشرات».

وتابع: «ويشجب مجلس النواب الاعتداءات الصارخة وترويع الركع السجود فى المسجد الأقصىى وهم يؤدون فروض الله، وحرمانهم من إقامة شعائرهم فى هذا الشهر المبارك».

واستطرد: «يؤكد مجلس النواب أن ما يحدث من تهجير لعائلات فلسطينية من منازلهم بحى الشيخ جراح، هى جريمة تطهير عرقى مكتملة الأركان فى انتهاك صريح لكل المواثيق الدولية وقرارات الشرعية الدولية».

وأكّد مجلس النواب أن «قضية فلسطين هى مسئولية العرب جميعاً، وهى مسئولية جليلة وعظيمة، وأن مقدساتنا وحرماتنا لن يحمى حماها غيرنا، ولن يدافع عنها سوانا، فذاك هو الأقصى مسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومعراجه إلى ربه»، متابعًا: «علينا أن ندرك بيقين أنه لن يكون هناك دولة فلسطينية قابلة للحياة من دون القدس، وهو ما يمثل دعماً للشرعية الدولية فى أصدق معانيها».

وفى ختام البيان طالب مجلس النواب «المجتمع الدولى وفى مقدمته الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات والاستفزازات التى تنبئ بعواقب وخيمة، والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف».