تأييد بالإجماع.. نواب يؤيدون فصل الموظف مدمن المخدرات

ودعا خلال الجلسة العامة لتأهيل الموظفين المدمنين، ليعودوا للمجتمع، كما دعا لوضع عقوبة لمن شارك فى تعيين مدمن أو ساهم فى التحايل على القانون.
وقال النائب طلعت عبد القوى، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون يحل مشكلة تواجه المجتمع المصرى وهى التعاطى والإدمان قائلًا- خلال الجلسة العامة: «مواجهة الإدمان لا تقل عن الحروب لأنها تسعى لتدمير القوى البشرية»؛ مطالبًا بـ«التوسع فى مصحات علاج الإدمان وتأهيلهم».
من ناحيته؛ أشاد اللواء أحمد العوضى بالقانون؛ مشيرًا إلى أنّه يصب فى مصلحة الإصلاح بالجهاز الإدارى للدولة ويأتى فى إطار الإصلاح لهذا الجهاز، مضيفًا: «هذا القانون تأخر كثيرًا واتخاذ إجراءات ضد المدمن ضرورة وواجب».
وأشار النائب هانى أباظة لأهمية القانون؛ محذرًا من خطورة تعاطى المخدرات على الأمن الاجتماعى وسلامة المجتمع.
ودعا النائب عاطف المغاورى لضرورة تأهيل من يثبت تعاطيهم المخدرات للاندماج فى المجتمع، مستطردًا "لا يجب أن يكون الأمر حكم بالإعدام النهائى؛ مؤيدًا مشروع القانون المعروض على الجلسة العامة.
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