قطع مياه الشرب عن 6 مناطق فى الإسكندرية اليوم

جدة - نرمين السيد - وأفاد بيان صادر عن الشركة، أنه سيتم قطع المياه عن مناطق "مساكن مرغم قبلى وبحرى طريق الإسكندرية الصحراوى، المنطقة الصناعية، المناطق من الكيلو 19 وحتى الكيلو 31 قبلى وبحرى الطريق".

وأوضح البيان أن قطع المياه عن المناطق المذكورة بسبب حدوث كسر مفاجئ بخط مياه الشرب قطر 1000 مم بالكيلو 25 طريق " الإسكندرية- القاهرة" الصحراوى، اتجاه القاهرة.

وناشدت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.