القوى العاملة: استكمال حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بالوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة تقوم حاليًا باستكمال حصر العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع، وتسجيلها واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة واستخراج بطاقات قومية جديدة بالمهنة.





وفى هذا الإطار تستكمل مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد عمليات الحصر المستمرة للعمالة غير المنتظمة بالمشروعات الحالية فى المحافظة، حيث قامت بتشكيل حملة للقيام بحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بأحد مواقع العمل بعملية إنشاء جامعة الوادى الجديد بمدينة الخارجة بالوادى الجديد تمهيدا لتسجيلهم بمنظومة قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة وشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية. وقال أحمد حسين طليب مدير المديرية: إن عملية التسجيل والحصر تتم بالتعاون مع المحافظة والجهات المعنية، لتغيير مهن العاملين إلى مهن العمالة غير المنتظمة التى يعملون بها على أرض الواقع، تحت إشراف مهندسى تلك المشروعات وحسب درجة مهارة كل عامل، وتتحمل حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بالمديرية تكلفة استخراج شهادات قياس مستوى المهارة لهؤلاء العاملين، فضلا عن استمرار عمليات التسجيل فى باقى الشركات والمشروعات على أرض المحافظة.

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