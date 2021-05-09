فيديو.. وزير الأوقاف: 3 شروط لتحقيق فرحة العيد

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الأوقاف، إن التوسعة على الفقراء والمساكين، من أهم الأمور التى يجب مراعاتها خلال أيام العيد، حتى تعم الفرحة.

وشدد وزير الأوقاف على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا، وارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعى.

وأضاف وزير الأوقاف، أن زيارة القبور فى أيام العيد غير مستحب، داعيًا الناس إلى الفرحة فى تلك الأيام، وعدم تجديد الأحزان، مؤكدًا أن الزيارة إذا كانت من أجل العظة، ففى أيام العام متسع.