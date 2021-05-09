صور- فى حضور العنانى ووفد التنسيقية.. أمريكية تحقق حلمها بزيارة الأهرامات

جدة - نرمين السيد - قامت الأمريكية جلوريا بتحقيق حلمها الأكبر فى زيارة الأهرامات المصرية، منذ قليل، فى وجود الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة الذى حرص على مشاركتها هذه اللحظات، وبحضور عضوى التنسيقية ناريمان خالد وحازم هلال.





جدير بالذكر أن جلوريا اختارت زيارة مصر كآخر حلم لها أثناء رحلة علاجها من مرض السرطان، وقامت التنسيقية على الفور بتلبية طلبها واستقبالها منذ اللحظة الأولى ووضع برنامج سياحى يليق بحلمها الكبير. وتواصل الأمريكية رحلتها فى مصر مهد الحضارة بشغف كبير ونشاط متجدد، وكأنها عادت مرة أخرى إلى قوتها وشبابها بزيارة المكان الذى بدأ منه التاريخ.

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