الصحة: تطعيم مليون و300 ألف شخص ضد فيروس كورونا حتى الآن

قال مساعد وزير الصحة والسكان لشئون المبادرات الصحية الدكتور محمد حساني، أن الوزارة انتهت من تطعيم مليون و300 شخص ضد فيروس كورونا، مضيفا أن عدد من قاموا بالتسجيل على الموقع بلغ 2 مليون و400 ألف.

وأكد الدكتور محمد حساني، أن عدد جرعات لقاحات كورونا التى وصلت مصر حتى الآن 2.5 مليون جرعة، مؤكداً أن غير المصريين يعاملون نفس معاملة المصريين فى تلقى اللقاحات بالمجان.

خصصت وزارة الصحة والسكان، عددا من المراكز للتطعيم بلقاح فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، مجهزة جميعها بعيادات وصالات لانتظار المواطنين ممن تلقوا اللقاح للاطمئنان على صحتهم.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت مد العمل بوحدات ومراكز صرف لقاحات كورونا حتى الساعة العاشرة مساء يوميا على مستوى الجمهورية، خلال شهر رمضان الكريم، وستكون فى الفترة من الساعة 9 صباحًا إلى 10 مساءً.

وكشف الدكتور محمد عبد الفتاح وكيل وزارة الصحة لشؤن الطب الوقائى عن ارتفاع عدد مراكز لقاحات كورونا لـ360 مركزا بالجمهورية بهدف التوسع فى التطعيمات الخاصة بكورونا.