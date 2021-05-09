/630422/7-عمليات-جراحية-إيمان-الحصري-تعاني-في-نوبة-مرضية-غير-مطمئنة

استمرت معاناة الإعلامية إيمان الحصري، بعد دخولها في نوبة مرضية غير مطمئنة بعد إجراء عملية جراحية دقيقة وعندما فشلت اضطرت لإجراء عمليات جراحية أخرى لعلاج المضاعفات.

7 عمليات جراحية

وتصدرت الإعلامية إيمان الحصري مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، حيث شغلت الساحة بغيابها المفاجئ

وتحدث عائلة وأسرة الاعلامية والمقربين منها، عن تدهور حالتها الصحية إثر فشل الجراحة الدقيقة التي أجرتها.

بداية استقرار حالة الإعلامية إيمان الحصري

وفي وقت سابق اعلنت الاسرة عبر الصفحة الرسمية للإعلامية، عن استقرار حالتها الصحية، وطلبت من الجمهور الدعاء لها.

وقالت أسرة الإعلامية إيمان الحصري: "تعلن أسرة الإعلامية إيمان الحصري و أطبائها المعالجين عن بداية استقرار الحالة الصحية بفضل الله و دعواتكم مقارنةً بالفترة السابقة بعد أجراء العملية الأخيرة منذ ساعات لمعالجة المضاعفات الخطيرة الناتجة عن العملية الأولي.

ريهام سعيد تطالب بالدعاء

فيما نشرت الإعلامية ريهام سعيد صورة لإيمان الحصرى عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وطلبت ريهام سعيد من جمهورها الدعاء لإيمان وعلقت علي الصورة قائلة:" بحق صلاة الفجر بدعيلك ترجعى لينا ولجمهورك بألف سلامة".

تفاصيل العملية

ونشرت الصفحة الرسمية للإعلامية إيمان الحصري، تعليقًا كتبت خلاله: "أجرت المذيعة إيمان الحصري عملية جراحية منذ أسبوعين الأمر الذي ترتب بعده حدوث مضاعفات مؤسفة".