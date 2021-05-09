/630423/رمضان-في-مصر-حاجة-تانية--حسين-الجسمي-بيشرب-حمص-علي-الكورنيش

نشر الفنان حسين الجسمي صورة له، علي كورنيش النيل، وهو يشرب حمص الشام، بعد الفطار في رمضان، معلقا علي الصورة:" كلّما زادت البساطه زاد الجمال"، ويزين الصورة النيل والمباني من الخلف، وسط أجواء رمضانية ممتعة.

يذكر أنه مع بداية شهر رمضان، أطل النجم الإماراتى حسين الجسمى على جمهوره عبر 3 أعمال غنائية اجتماعية مؤثرة فى كلماتها وألحانها وتصويرها بطريقة الفيديو كليب.

الأغنية الأولى بعنوان "رمضان فى مصر حاجة تانية" لصالح أحد شركات وهى من كلمات أمير طعيمة، ألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع ومكس وديجيتال ماستر مع على فتح الله، ونالت إعجاب قطاع كبير من محبيه متغزلين فى كلمات الأغنية على تويتر، ومن التعليقات:" حسين الجسمى وجماله فى حب مصر، سر السعادة بيعرف طريقك، على حلاوة و جمال صوتك".

والأغنية الثانية بعنوان "سر السعادة" من كلمات الشاعر نصر الدين ناجي، وألحان أحمد فرحات توزيع ومكساچ وماستر للموزع الموسيقى "توما"، وقد طرح الفيديو كليب من إخراج عمر هلال.

والأغنية الثالثة تحمل اسم"هل هلالك.. أبوظبى دارك" ومن كلمات الشاعر حمد بن غليطة، وألحان وتوزيع زيد عادل، وجرافكس كاشف خان، وإشراف عام المخرج جمعة السهلي.