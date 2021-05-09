/630424/دعاء-النبي-في-ليلة-القدر-من-قام-ليلها-غفر-الله-ما-تقدم-من-ذنبه

واصل الملايين حول العالم البحث عن دعاء ليلة القدر، خاصة في العشر الأواخر من رمضان.

كيف تعرف ليلة القدر

وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحري ليلة القدر قوله: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُلْتَمِساً لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَلْيَلْتَمِسْهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ وِتْراً.

كما ثبت عنه، صلى الله عليه وسلم، قوله: مَن قام ليلةَ القدرِ إيماناً واحتساباً، غُفِرَ له ما تقدَّمَ من ذنبِه.

دعاء النبي في ليلة القدر

والدعاء الثابت في هذه الليلة المباركة، حسبما أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ما ورد عن السيدة عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها، قَالَت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ القَدْرِ، مَا أَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ، تُحِبُّ الْعَفْوَ، فَاعْفُ عَنِّي.

وذكر المركز، في شرح الحديث، أن من أسماء الله تعالى العَفُوُّ، وهو صفة من صفاته سبحانه، ففي القرآن الكريم: وَكَانَ اللَّهُ عَفُوّاً غَفُوراً، لذا جاء في دعاء ليلة القدر.

وشرف ليلة القدر وفضيلتها من الأمور التي أعلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وحثّهم على اغتنامها، فقد حرصت أم المؤمين عائشة رضي الله عنها على سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تدعو في هذه الليلة، فأرشدها إلى أن تدعو بهذا الدُّعاء.

وقال الإمام البيهقي رحمه الله: وطلب العفو من الله مستحب في جميع الأوقات، وهو أخص في هذه الليلة، لذا حريٌّ بالعبدالمسلم أن يتأسى بأم المؤمنين في حرصها على ما ينفعها وأن يسأل الله العفو، ويدعوه بهذا الدعاء.

وحري به أيضاً يكون له حظّ من التخلق بالعفو، إذ العفو من الأمور التي يحبها الله كما أخبر الحديث، فإذا عفا العبدعمن ظلمه، وسامح من أساء إليه، فإن الله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين، يفعل ذلك معه أيضاً منَّةً وفضلاً منهُ سبحانه، فيعفو عنه، ويتجاوز عن سيئاته.

أدعية في ليلة القدر:

اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الهَمِّ والحَزَنِ، والعَجْزِ والكَسَلِ، والبُخْلِ، والجُبْنِ، وضَلَعِ الدَّيْنِ، وغَلَبَةِ الرِّجال.

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ.

اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ، في الدنيا والآخرةِ، اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ، في دِيني ودنيايَ وأهلي ومالي، اللهمَّ استُرْ عوراتي، وآمِنْ روعاتي، واحفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذُ بك أن أُغْتَالَ من تحتي.

يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

اللَّهمَّ رحمتَك أَرجو فلا تَكِلني إلى نَفسِي طرفةَ عينٍ، وأصلِح لي شَأني كلَّه لا إلَه إلَّا أنتَ.

وإليك بعض الأدعية:

اللهم إنا تتوسل إليك، في هذه الليلة العظيمة، باسمك الواحد الأحد، الفرد الصمد، وباسمك الأعظم أن تتقبل صيامنا وقيامنا وصلاتنا وصالح أعمالنا، ونسألك أن تفرّج عنا وتعافنا وتعفو عنا.

‏اللهم بلغنا ليلة القدر ولا تحرمنا بركتها وأجرها وعتقها واجعل لنا فيها دعوة لا ترد وباباً إلى الجنة لا يسد واكتبنا من عتقائك من النار ووالدينا ومن نحب.

اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم.

‏اللهم يا رازق السائلين يا راحم المساكين وياذا القوة المتين ويا خير الناصرين يا وليّ المؤمنين يا غيّاث المستغيثين إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقاً واسعاً وعملا صالحا متقبلا، وجسدا على البلاء صابرا، وأسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك.

‏يا من تسمع الأصوات وإن خفيت وتقضي الحاجات وإن عظمت وتجيب الدعوات وإن ثقلت وتغفر الزلات وإن كثرت، اللهم يا عظيم يا ذا الجلال والإكرام نسألك يا الله أن تكسينا حلل السعد والمهابة وأن تحفظنا من الهم والكابة وأن تلهمنا الدعاء أوقات الإجابة وأن تجعلنا من أهل السعادة وتعيننا لنيل رضاك.

‏اللهم اجعلنا في هذه الليلة المباركة مقبولين بكرمك مكفولين بذكرك مشمولين بعفوك، وأتمم علينا عافيتك وأسعدنا برضاك واجعلنا ممن نظرت إليهم فرحمتهم وسمعت دُعاءهم فأجبتهم إنك عفوٌ كريمٌ تحب العفوَ فاْعفُ عنا.

اللهم يا كاشف الهم، ومفرج الكرب العظيم، ويا من إذا أراد شيئًا يقول له: كُن فيكون، يا الله أحاطت بنا الذنوب والمعاصي، فاغفر لنا ولا تعاملنا بذنوبنا، فلا نجد الرحمة والعناية من غيرك، فأمدنا بها يا صمد، يا عفو، يا رحيم، يا رحمن.

اللهم في ليلة السابع والعشرين من شهر هو أحب الشهور إليك اشملنا يا ربنا بعفوك ولطفك وجميل إحسانك، إلهنا وخالقنا ورازقنا، ليس في الوجود ربٌ سواك فيُدعى، وليس في الكون إله غيرك فيرجى، اللهم وسّع أرزاقنا، واشف أمراضنا، واحفظ أولادنا، وارحم آباءنا وأمهاتنا وجميع أهلنا.

اللهم إنَّا نسألك في هذه الليلة العظيمة يا الله يا مَن وَسِعَتْ رحمتُه كلَّ شيءٍ أنْ تكشف عنَّا وعَن العالمين الضُّر، وأنْ تقيَنا كلَّ مكروهٍ وشرّ، وأن تحفظ علينا أمنَنَا وسَلَامتنا، وأن ترزقنا طمأنينةَ الصِّلة بك، وأن ترُدَّنا إليك ردًّا جميلًا؛ إنَّك يا ربنا علىٰ ما تشاء قدير.

اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام واحفظنا بعزك لا يضام.. اللهم إنا نسألك العافية من كل بلية، والشكر على العافية.

اللهم إنا نسألك اللطف فيما قضيت، والمعونة على ما أمضيت، ونستغفرك من قول يعقبة الندم، أو فعل تزل به القدم، فأنت الثقة لمن توكل عليك، والعصمة لمن فوض أمره إليك {وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}.

اللهم يا من جعلت الصلاة على النبي من القربات، أتقرب إليك بكل صلاة صُلِّيت عليه من يوم النشأة إلى ما لا نهاية للكمالات. اللهم صلِّ صلاة جلال وسلم سلامَ جمالٍ على حضرة حبيبك سيدنا محمد، وأغشه اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات فنظر إلى وجهك الكريم، وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذى أعاذه من كل سوء، اللهم فرج كربنا كما وعدت، وعلى آله وصحبه أجمعين.