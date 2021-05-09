/630417/البرلمان-يناقش-التصوير-داخل-المحاكم-والتوثيق-وشروط-شغل-الوظائف-اليوم

يناقش مجلس النواب، اليوم، خلال الجلسة العامة ولجانة النوعية عدد من القوانين الهامة المقدمة من الحكومة، والتى يأتى على رأسها مشروع قانون بتعديل رسوم التوثيق والشهر، وأيضًا مشروع قانون شروط شغل الوظائف، بالإضافة التى التعديلات المقدمة بشأن فرض غرامة على التصوير بالمحاكم.

ويُطرح مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، حيث ينظر تقرير اللجنة التشريعية الأحد المقبل عن مشروع القانون، والذي يقضي التعديل بأن يكون رسم التوثيق والشهر على أعمال الشركات سابقة الخبرة، والذى يشمل صحة ميزانيتها، الواجب تقديمها للعمل بالخارج، 0.5% ، بحد أقصى مائة ألف جنيه.

فلسفة مشروع القانون

صدر القانون رقم 163 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر بهدف تسهيل وتيسير عملية شهر سابقة خبرات شركات المقاولات المصرية وتقليل قيمة رسوم الشهر لها.

التصوير داخل المحاكم

كما تشهد الجلسات العامة للبرلمان نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، من أجل تجريم وتأثيم كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها وقبل صيرورة الحكم باتاً.

المادة (186 مكرراً): "يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت، أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسات محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية قبل صيرورة الحكم الصادر في الدعوى الجنائية باتاً، وذلك بدون تصريح من رئيس الجلسة، وبعد أخذ رأي النيابة العامة.

ويُحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال.

وتُضاعف الغرامة في حالة العود.”

تكليف الصيادلة

بينما تشهد لجنة الصحة برئاسة النائب أشرف حاتم، مناقشة أزمة تكليف الصيادلة، بحضور وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ويقدم عدد كبير من النواب طلبات إحاطة بشأن هذه الأزمة وبلغ عددهم 36 نائب وهم:

محمد الوحش - محمود أبو الخير - ايرين سعيد - نبيل عسكر – بهاء الدين عثمان - مي رشدي - هالة أبو السعد - شيرين القشاش - محمود الشامي - عمرو درويش – منى عبد العاطي - محمد اسماعيل- احمد فتحي - محمود مشعل – مروة هاشم - عفاف زهران - نجلاء باخوم - سناء حسان - محمد لبيب - غادة قنديل - حازم عويان - نشأت فؤاد - محمد الصمودي - على احمد على - ولاء عبد الفتاح - سليمان وهدان - السيد الخضر - محمد الرفاعي - عبد الباقي تركيا - محمود البرعي - على بدر - اشرف الشبراوى - ضياء الدين داود - ايفلين متى - محمد زين الدين - ثروت سويلم