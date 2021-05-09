أخبار مصرية

بحضور وفد التنسيقية ووزير السياحة.. السيدة الأمريكية تحقق حلمها بزيارة الأهرامات «صور»

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ريهام سعيد 0 تبليغ

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قامت السيدة الأمريكية جلوريا بتحقيق حلمها الأكبر في زيارة الأهرامات المصرية منذ قليل، وذلك في وجود وزير السياحة الدكتور خالد العناني،الذي حرص على مشاركتها هذه اللحظات، وبحضور عضوي التنسيقية ناريمان خالد وحازم هلال.

الجدير بالذكر أن السيدة جلوريا اختارت زيارة مصر كآخر حلم لها أثناء رحلة علاجها من مرض السرطان، وقامت التنسيقية علي الفور بتلبية طلبها واستقبالها منذ اللحظة الأولي ووضع برنامج سياحي يليق بحلمها الكبير.

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وتواصل السيدة الأمريكية رحلتها في مصر مهد الحضارة بشغف كبير ونشاط متجدد، وكأنها عادت مرة أخري إلي قوتها  وشبابها بزيارة المكان الذي بدأ منه التاريخ.

هذا وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد استقبلت أمس السبت، السيدة الأمريكية جلوريا فيتال، والتي تعانى من الإصابة بالسرطان.

وأعدت تنسيقية شباب الأحزاب برنامجًا سياحيًا متكاملًا يليق بحلم هذه السيدة التي تركت العالم كله واختارت أن تزور أول التاريخ ومهد الحضارة، مصر التى لا يقصدها أحد إلا وفتحت له أبوابها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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